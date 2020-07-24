|
В парке "Поречье" зацвело единственное в естественной природе Беларуси тюльпановое дерево
24.07.2020 21:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОдин из старейших и красивейших парков Беларуси, памятник республиканского значения “Поречье” переживает сегодня уникальное природное явление. Здесь зацвело единственное в естественной природе нашей страны тюльпановое дерево. Посмотреть на растения-экзоты отправилась наша съемочная группа.
Трехуровневые спиральные беседки и мраморные скамейки, белые гравийные дорожки, каналы с водой и десятки редких и даже уникальных для Беларуси деревьев. Таким парк "Поречье" был при его последних владельцах - знаменитых Скирмунтах. Сейчас же, взяв за основу существующую дубовую рощу, здесь создали классический парк.
Больше века назад в полесскую глубинку были свезены даже из тропиков десятки растений, которые и сегодня очаровывают белорусских биологов, экологов и любителей природы. Здесь насчитывается 60 видов деревьев, из которых более половины - экзоты. Настоящая диковинка - это тюльпановое дерево. В эти дни оно привлекает своим цветением. Но увидеть тюльпаноподобные цветы можно только с высоты птичьего полета.
Григорий Рыжко, житель д. Поречье Пинского района: "Было 6 деревьев, высаженных до винокуренного завода, но по причине того, что мелиоративная система пришла в запустение, не было стока. Здесь накапливалось много воды, и вот те деревья попадали. Осталось одно. Сегодня нет уже той регуляции: то воды много, то воды нет, поэтому все и страдает. Сейчас нет воды - страдают все экосистемы".
Григорий Рыжко за последние 40 лет изучил скирмунтский парк вдоль и поперек и даже создал детальную экологическую тропу. Проблема отсутствия здесь водорегуляции повлияла не только на отдельные виды растений, но и на состояние парка в целом. Исправить ситуацию с постепенным запустением должна была реконструкция мелиоративной системы. Ее попробовали здесь провести почти 30 лет назад, но дело так и не довели до конца.
Татьяна Хвагина, гид-экскурсовод: "Беда таких парков, что они имеют два охранных статуса, которые противоречат немножко друг другу, потому что с одной стороны - памятник природы нельзя трогать-изменять, а с другой стороны - объект паркового искусства должен быть расчищен, должны каналы быть восстановлены, планировка, и, по возможности, привнесены какие-то аналоги элементов паркового пейзажа".
Сегодня парк "Поречье" находится под присмотром Телеханского лесхоза. Его усилиями здесь были установлены информационные стенды, ведь парк входит сразу в несколько популярных туристических маршрутов. Дальнейшее его восстановление поспособствовало бы большему интересу со стороны туристов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Один из старейших и красивейших парков Беларуси, памятник республиканского значения “Поречье” переживает сегодня уникальное природное явление. Здесь зацвело...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)