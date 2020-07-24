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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В парке "Поречье" зацвело единственное в естественной природе Беларуси тюльпановое дерево Один из старейших и красивейших парков Беларуси, памятник республиканского значения “Поречье” переживает сегодня уникальное природное явление. Здесь зацвело...

Один из старейших и красивейших парков Беларуси, памятник республиканского значения “Поречье” переживает сегодня уникальное природное явление. Здесь зацвело единственное в естественной природе нашей страны тюльпановое дерево. Посмотреть на растения-экзоты отправилась наша съемочная группа.Трехуровневые спиральные беседки и мраморные скамейки, белые гравийные дорожки, каналы с водой и десятки редких и даже уникальных для Беларуси деревьев. Таким парк "Поречье" был при его последних владельцах - знаменитых Скирмунтах. Сейчас же, взяв за основу существующую дубовую рощу, здесь создали классический парк.Больше века назад в полесскую глубинку были свезены даже из тропиков десятки растений, которые и сегодня очаровывают белорусских биологов, экологов и любителей природы. Здесь насчитывается 60 видов деревьев, из которых более половины - экзоты. Настоящая диковинка - это тюльпановое дерево. В эти дни оно привлекает своим цветением. Но увидеть тюльпаноподобные цветы можно только с высоты птичьего полета.Григорий Рыжко за последние 40 лет изучил скирмунтский парк вдоль и поперек и даже создал детальную экологическую тропу. Проблема отсутствия здесь водорегуляции повлияла не только на отдельные виды растений, но и на состояние парка в целом. Исправить ситуацию с постепенным запустением должна была реконструкция мелиоративной системы. Ее попробовали здесь провести почти 30 лет назад, но дело так и не довели до конца.Сегодня парк "Поречье" находится под присмотром Телеханского лесхоза. Его усилиями здесь были установлены информационные стенды, ведь парк входит сразу в несколько популярных туристических маршрутов. Дальнейшее его восстановление поспособствовало бы большему интересу со стороны туристов.