ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В парке "Поречье" зацвело единственное в естественной природе Беларуси тюльпановое дерево

24.07.2020 21:30 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Один из старейших и красивейших парков Беларуси, памятник республиканского значения “Поречье” переживает сегодня уникальное природное явление. Здесь зацвело единственное в естественной природе нашей страны тюльпановое дерево. Посмотреть на растения-экзоты отправилась наша съемочная группа. 

Трехуровневые спиральные беседки и мраморные скамейки, белые гравийные дорожки, каналы с водой и десятки редких и даже уникальных для Беларуси деревьев. Таким парк "Поречье" был при его последних владельцах - знаменитых Скирмунтах. Сейчас же, взяв за основу существующую дубовую рощу, здесь создали классический парк.

Больше века назад в полесскую глубинку были свезены даже из тропиков десятки растений, которые и сегодня очаровывают белорусских биологов, экологов и любителей природы. Здесь насчитывается 60 видов деревьев, из которых более половины - экзоты. Настоящая диковинка - это тюльпановое дерево. В эти дни оно привлекает своим цветением. Но увидеть тюльпаноподобные цветы можно только с высоты птичьего полета. 

Григорий Рыжко, житель д. Поречье Пинского района: "Было 6 деревьев, высаженных до винокуренного завода, но по причине того, что мелиоративная система пришла в запустение, не было стока. Здесь накапливалось много воды, и вот те деревья попадали. Осталось одно.  Сегодня нет уже той регуляции: то воды много, то воды нет, поэтому все и страдает. Сейчас нет воды - страдают все экосистемы". 

Григорий Рыжко за последние 40 лет изучил скирмунтский парк вдоль и поперек и даже создал детальную экологическую тропу. Проблема отсутствия здесь водорегуляции повлияла не только на отдельные виды растений, но и на состояние парка в целом. Исправить ситуацию с постепенным запустением должна была реконструкция мелиоративной системы. Ее попробовали здесь провести почти 30 лет назад, но дело так и не довели до конца. 

Татьяна Хвагина, гид-экскурсовод: "Беда таких парков, что они имеют два охранных статуса, которые противоречат немножко друг другу, потому что с одной стороны - памятник природы нельзя трогать-изменять, а с другой стороны - объект паркового искусства  должен быть расчищен, должны каналы быть восстановлены, планировка, и, по возможности, привнесены какие-то аналоги элементов паркового пейзажа".

Сегодня парк "Поречье" находится под присмотром Телеханского лесхоза. Его усилиями здесь были установлены информационные стенды, ведь парк входит сразу в несколько популярных туристических маршрутов. Дальнейшее его восстановление поспособствовало бы большему интересу со стороны туристов. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Один из старейших и красивейших парков Беларуси, памятник республиканского значения “Поречье” переживает сегодня уникальное природное явление. Здесь зацвело...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Белавиа» разъяснила, как пассажирам отмененных из-за пандемии рейсов бесплатно обменять билеты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

23.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
24.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика