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Татьяна Четырко, заместитель начальника службы Республиканского центра по гидрометеорологии: "На выходные воздушные потоки изменят свое направление с северо-западных на юго-западные. Атмосферные фронты из западной Европы принесут к нам дожди, в отдельных районах дожди будут сопровождаться грозами".

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В выходные в столице и Минской области тепло сохранится, но ночи будут прохладными Тепло сохранится в столице и Минской области и в выходные, но ночи будут еще прохладными - от 8 до 14 градусов. Днем температура воздуха от 21 до 26 градусов,...

Тепло сохранится в столице и Минской области и в выходные, но ночи будут еще прохладными - от 8 до 14 градусов. Днем температура воздуха от 21 до 26 градусов, прогнозируется дождь с грозами.Несмотря на то, что жара чередуется с дождями, в некоторых районах Минской области по-прежнему действует запрет на посещение лесов. В этом списке - Березинский, Крупский, Смолевичский и Минский районы.