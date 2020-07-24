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Прогноз погоды на 25 июля
24.07.2020 16:21 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСиноптическая ситуация в Беларуси: ночью погодные условия будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, днем скажется влияние атмосферных фронтов, смещающихся с территории Западной Европы.
Внимание!
25 июля (суббота) в отдельных районах республики ожидаются грозы.
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Синоптическая ситуация в Беларуси: ночью погодные условия будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, днем скажется влияние...
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