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За плечами врача почти 30 лет службы на благо людей.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так По всей Беларуси чествуют боровшихся с коронавирусом медработников В адрес медицинских работников сегодня по всей стране звучат слова благодарности. Грамоты и награды принимают те, кто стоит на защите здоровья белорусов....

В адрес медицинских работников сегодня по всей стране звучат слова благодарности. Грамоты и награды принимают те, кто стоит на защите здоровья белорусов. Чествование прошло и в Шкловской районной больнице. Ежедневно на посту здесь почти полтысячи специалистов разных уровней, свыше сотни врачей, отмечена работа эпидемиологов, фельдшеров и медсестер. Знак "Отличник здравоохранения" вручен Елене Парфеновой.Чествование медицинских работников пройдет во всех райцентрах региона.