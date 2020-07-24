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По всей Беларуси чествуют боровшихся с коронавирусом медработников

24.07.2020 15:38 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В адрес медицинских работников сегодня по всей стране  звучат слова благодарности. Грамоты и награды принимают те, кто стоит  на защите здоровья белорусов. Чествование прошло и в Шкловской районной больнице. Ежедневно на посту здесь почти полтысячи специалистов разных уровней, свыше сотни врачей, отмечена работа эпидемиологов, фельдшеров и медсестер. Знак "Отличник здравоохранения" вручен Елене Парфеновой.

За плечами врача почти 30 лет службы на благо людей. 

Елена Парфенова, врач Шкловского районного центра гигиены и эпидемиологии: "Награда была очень неожиданная. Я не думала, что меня так оценят. Поэтому большое спасибо коллективу за поддержку, за то, что меня оценили и заметили в моей работе". 

Алеся Данильчик, фельдшер отделения скорой медицинской помощи Шкловской центральной районной больницы: "Я на скорой работаю в бригаде, и нет понятия "я" - это всегда команда, моя бригада. Спасибо, конечно, большое, что труд медиков оценили руководство и простые люди, что они нас не забывают. Теперь придется работать только лучше". 

Чествование медицинских работников пройдет во всех райцентрах региона.

 
 
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В адрес медицинских работников сегодня по всей стране  звучат слова благодарности. Грамоты и награды принимают те, кто стоит  на защите здоровья белорусов....
 
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