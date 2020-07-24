ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В суд обратился парень, задержанный во время покупки кофе. Безрезультатно - процесс длился пять минут

24.07.2020 17:30 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Дмитрий Плеханов шутил: ««Это самый дорогой кофе в Минске. Стоил двое суток и 135 рублей». Месяц назад Дмитрия вместе с другом Артемом задержали в центре города и отправили в ИВС на Окрестина. Сегодня Дмитрий в Минском городском суде обжаловал постановление. За «неповиновение законному требованию должностного лица» он был оштрафован на 5 базовых величин, его друг — на 10.


Дмитрия (слева) и Артема задержали в центре города, когда они покупали кофе

«Я просто стоял покупал кофе, держа кошелек и карточку в руке. Поворачиваю голову — и на меня четыре человека бегут. Все, что ты успеваешь подумать, это «блин». Да, я пытался убежать. Это видно по фотографиям в принципе», — так события 20 июня описывал нашему журналисту Артем Хацкевич.

Друзья Артем и Дмитрий были задержаны в центре Минска, этот момент зафиксировал фотокорреспондент TUT.BY. По словам парней, их задержали сотрудники СОБРа, после оформления в РУВД доставили в ИВС на Окрестина, а позже судили по статья 23.4 КоАП «Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий»

Дмитрий Плеханов не согласился с решением суда Московского района Минска и обратились с жалобой в Мингорсуд. Вместе с Дмитрием на заседание пришел Артем Хацкевич, он тоже обратился с жалобой, но ответа о ее рассмотрении пока не получил, а также фотокорреспондент TUT.BY Дмитрий Брушко, который снял задержание.


Задержание Артема Хацкевича. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Дмитрий Плеханов распечатал эти снимки в надежде, что судья их приобщит к делу, как и видео с камер кафе. Рассмотрение жалобы длилось пять минут.

Судья Максим Лапко сперва спросил у Плеханова, какие ходатайства у него есть. Молодой человек попросил приобщить фото, видео и заслушать свидетелей Хацкевича и Брушко, которые бы могли подтвердить его слова: он не оказывал неповиновение, вообще не понимал, что произошло.

— Опрос свидетелей не производится при рассмотрении жалобы по делам административных правоотношений, — с такой формулировкой судья Лапко отказал в удовлетворении всех ходатайств.

И зачитал, что 20 июня на проспекте Независимости Дмитрий Плеханов отказался выполнить требование сотрудника ОМОНа Тумаровича проследовать в служебный автомобиль для установления личности. Как указано в протоколе, Дмитрий упирался ногами в тротуар. Это, по мнению милиции, и было неповиновением.


Дмитрия и Артема в центре города задержали люди в штатском. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Дмитрий с постановлением суда не согласен и просит его отменить.

— Никаких требований ко мне от сотрудников не поступало, я просто стоял в очереди за кофе. Ко мне сзади подбежали неизвестные в гражданском, сделав захват за шею, ухватили за ноги и унесли в неизвестный микроавтобус. Хотел бы приобщить одну фотографию, она сделала в момент задержания и подтверждает мои показания, что был захват за шею, — выступает в Мингорсуде Дмитрий.

Судья Максим Лапко напоминает, что в удовлетворении ходатайств уже отказано. Это значит, что фотографии в деле Дмитрия не будет.

Мингорсуд постановил: жалобу Дмитрия Плеханова оставить без удовлетворения, а постановление суда Московского района без изменений.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дмитрий Плеханов шутил: ««Это самый дорогой кофе в Минске. Стоил двое суток и 135 рублей». Месяц назад Дмитрия вместе с другом Артемом задержали в центре города и...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Белавиа» разъяснила, как пассажирам отмененных из-за пандемии рейсов бесплатно обменять билеты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

23.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
24.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика