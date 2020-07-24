В суд обратился парень, задержанный во время покупки кофе. Безрезультатно - процесс длился пять минут

Источник материала: Tut.by

Дмитрий Плеханов шутил: ««Это самый дорогой кофе в Минске. Стоил двое суток и 135 рублей». Месяц назад Дмитрия вместе с другом Артемом задержали в центре города и отправили в ИВС на Окрестина. Сегодня Дмитрий в Минском городском суде обжаловал постановление. За «неповиновение законному требованию должностного лица» он был оштрафован на 5 базовых величин, его друг — на 10.



Дмитрия (слева) и Артема задержали в центре города, когда они покупали кофе

«Я просто стоял покупал кофе, держа кошелек и карточку в руке. Поворачиваю голову — и на меня четыре человека бегут. Все, что ты успеваешь подумать, это «блин». Да, я пытался убежать. Это видно по фотографиям в принципе», — так события 20 июня описывал нашему журналисту Артем Хацкевич.

Друзья Артем и Дмитрий были задержаны в центре Минска, этот момент зафиксировал фотокорреспондент TUT.BY. По словам парней, их задержали сотрудники СОБРа, после оформления в РУВД доставили в ИВС на Окрестина, а позже судили по статья 23.4 КоАП «Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий»

Дмитрий Плеханов не согласился с решением суда Московского района Минска и обратились с жалобой в Мингорсуд. Вместе с Дмитрием на заседание пришел Артем Хацкевич, он тоже обратился с жалобой, но ответа о ее рассмотрении пока не получил, а также фотокорреспондент TUT.BY Дмитрий Брушко, который снял задержание.



Задержание Артема Хацкевича. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Дмитрий Плеханов распечатал эти снимки в надежде, что судья их приобщит к делу, как и видео с камер кафе. Рассмотрение жалобы длилось пять минут.

Судья Максим Лапко сперва спросил у Плеханова, какие ходатайства у него есть. Молодой человек попросил приобщить фото, видео и заслушать свидетелей Хацкевича и Брушко, которые бы могли подтвердить его слова: он не оказывал неповиновение, вообще не понимал, что произошло.

— Опрос свидетелей не производится при рассмотрении жалобы по делам административных правоотношений, — с такой формулировкой судья Лапко отказал в удовлетворении всех ходатайств.

И зачитал, что 20 июня на проспекте Независимости Дмитрий Плеханов отказался выполнить требование сотрудника ОМОНа Тумаровича проследовать в служебный автомобиль для установления личности. Как указано в протоколе, Дмитрий упирался ногами в тротуар. Это, по мнению милиции, и было неповиновением.



Дмитрия и Артема в центре города задержали люди в штатском. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Дмитрий с постановлением суда не согласен и просит его отменить.

— Никаких требований ко мне от сотрудников не поступало, я просто стоял в очереди за кофе. Ко мне сзади подбежали неизвестные в гражданском, сделав захват за шею, ухватили за ноги и унесли в неизвестный микроавтобус. Хотел бы приобщить одну фотографию, она сделала в момент задержания и подтверждает мои показания, что был захват за шею, — выступает в Мингорсуде Дмитрий.

Судья Максим Лапко напоминает, что в удовлетворении ходатайств уже отказано. Это значит, что фотографии в деле Дмитрия не будет.

Мингорсуд постановил: жалобу Дмитрия Плеханова оставить без удовлетворения, а постановление суда Московского района без изменений.