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В суд обратился парень, задержанный во время покупки кофе. Безрезультатно - процесс длился пять минут
24.07.2020 17:30 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Дмитрий Плеханов шутил: ««Это самый дорогой кофе в Минске. Стоил двое суток и 135 рублей». Месяц назад Дмитрия вместе с другом Артемом задержали в центре города и отправили в ИВС на Окрестина. Сегодня Дмитрий в Минском городском суде обжаловал постановление. За «неповиновение законному требованию должностного лица» он был оштрафован на 5 базовых величин, его друг — на 10.
«Я просто стоял покупал кофе, держа кошелек и карточку в руке. Поворачиваю голову — и на меня четыре человека бегут. Все, что ты успеваешь подумать, это «блин». Да, я пытался убежать. Это видно по фотографиям в принципе», — так события 20 июня
Друзья Артем и Дмитрий были задержаны в центре Минска, этот момент
Дмитрий Плеханов не согласился с решением суда Московского района Минска и обратились с жалобой в Мингорсуд. Вместе с Дмитрием на заседание пришел Артем Хацкевич, он тоже обратился с жалобой, но ответа о ее рассмотрении пока не получил, а также фотокорреспондент TUT.BY Дмитрий Брушко, который снял задержание.
Дмитрий Плеханов распечатал эти снимки в надежде, что судья их приобщит к делу, как и видео с камер кафе. Рассмотрение жалобы длилось пять минут.
Судья Максим Лапко сперва спросил у Плеханова, какие ходатайства у него есть. Молодой человек попросил приобщить фото, видео и заслушать свидетелей Хацкевича и Брушко, которые бы могли подтвердить его слова: он не оказывал неповиновение, вообще не понимал, что произошло.
— Опрос свидетелей не производится при рассмотрении жалобы по делам административных правоотношений, — с такой формулировкой судья Лапко отказал в удовлетворении всех ходатайств.
И зачитал, что 20 июня на проспекте Независимости Дмитрий Плеханов отказался выполнить требование сотрудника ОМОНа Тумаровича проследовать в служебный автомобиль для установления личности. Как указано в протоколе, Дмитрий упирался ногами в тротуар. Это, по мнению милиции, и было неповиновением.
Дмитрий с постановлением суда не согласен и просит его отменить.
— Никаких требований ко мне от сотрудников не поступало, я просто стоял в очереди за кофе. Ко мне сзади подбежали неизвестные в гражданском, сделав захват за шею, ухватили за ноги и унесли в неизвестный микроавтобус. Хотел бы приобщить одну фотографию, она сделала в момент задержания и подтверждает мои показания, что был захват за шею, — выступает в Мингорсуде Дмитрий.
Судья Максим Лапко напоминает, что в удовлетворении ходатайств уже отказано. Это значит, что фотографии в деле Дмитрия не будет.
Мингорсуд постановил: жалобу Дмитрия Плеханова оставить без удовлетворения, а постановление суда Московского района без изменений.
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В суд обратился парень, задержанный во время покупки кофе. Безрезультатно - процесс длился пять минут
Дмитрий Плеханов шутил: ««Это самый дорогой кофе в Минске. Стоил двое суток и 135 рублей». Месяц назад Дмитрия вместе с другом Артемом задержали в центре города и...
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