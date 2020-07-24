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Дневной фейерверк и спасение на воде. В субботу МЧС устроит праздник в парке Горького
24.07.2020 18:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске в субботу 25 июля пройдет праздник, посвященный Дню пожарной службы. В парке Горького обещают водную феерию, а еще выставку спецтехники МЧС.
Спасатели отмечают День пожарной службы. В этом году основные мероприятия пройдут в парке Горького уже в субботу. Вот что в программе:
Больше идей, чем заняться в ближайшие выходные, — вот в
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В Минске в субботу 25 июля пройдет праздник, посвященный Дню пожарной службы. В парке Горького обещают водную феерию, а еще выставку спецтехники МЧС.
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