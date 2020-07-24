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Дневной фейерверк и спасение на воде. В субботу МЧС устроит праздник в парке Горького

24.07.2020 18:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске в субботу 25 июля пройдет праздник, посвященный Дню пожарной службы. В парке Горького обещают водную феерию, а еще выставку спецтехники МЧС.


На празднике в 2019 году. Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Спасатели отмечают День пожарной службы. В этом году основные мероприятия пройдут в парке Горького уже в субботу. Вот что в программе:

  • 11.00 − 11.10 — плац-концерт взвода почетного караула университета гражданской защиты;
  • 11.10 − 11.30 — парад плавательных средств, а еще водная феерия и дневной фейерверк, кроме того, сотрудники МЧС продемонстрируют способы и методы аварийно-спасательных работ на воде;
  • 11.30 − 13.00 — праздничный концерт;
  • 13.00 − 15.30 — демонстрация специальной техники и пожарно-технического вооружения, элементов боевой работы.

Больше идей, чем заняться в ближайшие выходные, — вот в этой подборке.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске в субботу 25 июля пройдет праздник, посвященный Дню пожарной службы. В парке Горького обещают водную феерию, а еще выставку спецтехники МЧС.
 
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