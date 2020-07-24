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Молодежный поезд "#Беларусь. Моладзь. Натхненне" продолжает путь по стране
24.07.2020 18:54 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПуть по стране продолжает молодежный поезд под хештегом "Беларусь. Моладзь. Натхненне", который начал свое движение из Витебска! Молодечно - восьмой город в маршруте команды, которая объединила юношей и девушек из всех регионов страны. Состав из локомотива и 4-х вагонов сегодня утром остановился на железнодорожном вокзале, и участники отправились знакомиться с городом, а потом разделились по тематическим секциям. В Молодечно подготовлена насыщенная программа: посещение Минского областного краеведческого музея, районного центра ремесел и спортивной школы. А основным пунктом стал открытый диалог во Дворце культуры.
Путешествие молодежного поезда завершается. Буквально час назад участники проекта прибыли в Минск на железнодорожный вокзал - столица последняя в маршруте. Сегодня юноши и девушки возлагают цветы к стеле "Минск - город-герой", а завтра с самого утра их ждет насыщенная дискуссионная и культурная программа.
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Путь по стране продолжает молодежный поезд под хештегом "Беларусь. Моладзь. Натхненне", который начал свое движение из Витебска! Молодечно - восьмой город в...
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