В Гродненской области спасатели освободили запутавшегося в веревке аистенка

Источник материала: Tut.by

На Гродненщине спасатели помогли запутавшемуся в веревке аистенку. Утром 23 июля в центр оперативного управления Щучинского районного отдела МЧС поступил необычный звонок. Жительница деревни Стодоляны Остринского сельсовета рассказала, что помощь требуется молодому аисту. Несмотря на то, что спасение птиц и животных не входит в обязанности спасателей, они выехали на место, сообщает МЧС.



Фото: grodno.mchs.gov.by

Оказалось, что аистенок запутался в веревке, которую аисты использовали для строительства гнезда. Птица не могла ни вернуться в гнездо, ни отцепиться, и в подвешенном состоянии теряла силы.



Фото: grodno.mchs.gov.by

Спасатели установили трехколенную лестницу, поднялись наверх и освободили аистенка.

Поврежденную лапку продезинфицировали и забинтовали. Сейчас птица находится на реабилитации у ветеринара.