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В Гродненской области спасатели освободили запутавшегося в веревке аистенка
24.07.2020 19:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На Гродненщине спасатели помогли запутавшемуся в веревке аистенку. Утром 23 июля в центр оперативного управления Щучинского районного отдела МЧС поступил необычный звонок. Жительница деревни Стодоляны Остринского сельсовета рассказала, что помощь требуется молодому аисту. Несмотря на то, что спасение птиц и животных не входит в обязанности спасателей, они выехали на место,
Оказалось, что аистенок запутался в веревке, которую аисты использовали для строительства гнезда. Птица не могла ни вернуться в гнездо, ни отцепиться, и в подвешенном состоянии теряла силы.
Спасатели установили трехколенную лестницу, поднялись наверх и освободили аистенка.
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На Гродненщине спасатели помогли запутавшемуся в веревке аистенку. Утром 23 июля в центр оперативного управления Щучинского районного отдела МЧС поступил...
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