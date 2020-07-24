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Не стало Дмитрия Марченко - легенды радиожурналистики

24.07.2020 19:50 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Большая утрата в мире радиожурналистики. Сегодня на 95-м году жизни не стало заслуженного деятеля культуры (в прошлом – председателя ветеранской организации Белтелерадиокомпании) Дмитрия Марченко. Он  был одним из тех, кто, рискуя жизнью, добывал Победу в годы Великой Отечественной. Война застала его в юном возрасте - в 17. После этих кровопролитных лет начался его профессиональный путь - с редакции районной газеты "Победа", а после и учеба на факультете журналистики БГУ. Отдав 40 лет радиожурналистике в Белтелерадиокомпании, Дмитрий Марченко прошел путь от специального корреспондента до генерального директора радиопрограмм. Уйдя из эфира на заслуженный отдых, он еще долгое время возглавлял ветеранскую организацию нашего медиахолдинга. Коллектив Белтелерадиокомпании выражает искренние соболезнования родным и близким.
 
 
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Большая утрата в мире радиожурналистики. Сегодня на 95-м году жизни не стало заслуженного деятеля культуры (в прошлом – председателя ветеранской организации...
 
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