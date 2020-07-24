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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Не стало Дмитрия Марченко - легенды радиожурналистики Большая утрата в мире радиожурналистики. Сегодня на 95-м году жизни не стало заслуженного деятеля культуры (в прошлом – председателя ветеранской организации...

Большая утрата в мире радиожурналистики. Сегодня на 95-м году жизни не стало заслуженного деятеля культуры (в прошлом – председателя ветеранской организации Белтелерадиокомпании) Дмитрия Марченко. Он был одним из тех, кто, рискуя жизнью, добывал Победу в годы Великой Отечественной. Война застала его в юном возрасте - в 17. После этих кровопролитных лет начался его профессиональный путь - с редакции районной газеты "Победа", а после и учеба на факультете журналистики БГУ. Отдав 40 лет радиожурналистике в Белтелерадиокомпании, Дмитрий Марченко прошел путь от специального корреспондента до генерального директора радиопрограмм. Уйдя из эфира на заслуженный отдых, он еще долгое время возглавлял ветеранскую организацию нашего медиахолдинга. Коллектив Белтелерадиокомпании выражает искренние соболезнования родным и близким.