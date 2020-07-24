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Тропический принт - в топе трендов этим летом

24.07.2020 21:30 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Город - это не курорт. И всем нам он диктует определенный дресс-код. Даже в сильную жару не стоит себе позволять слишком откровенные наряды и пляжные шлепанцы. А в этом случае - открытые ноги, это чересчур. И к тому же в одном луке два тропических принта, у которых нет точек соприкосновения. В общем, образ не сложился стилистически, хотя юбку можно спасти.

Что в тренде?

Летом 2020 тропический принт - в топе трендов. Во-первых, к этому сезону дом Версаче воскресил знаменитое платье-джунгли Дженнифер Лопес. Суперзвезда продефилировала в нем второй раз, почти 20 лет спустя после той самой красной дорожки "Грэмми". И само собой сочный экзотический растительный рисунок украсил свежую коллекцию.

Во-вторых, тропический принт вдохновил "Дольче и Габбана" на феноменально эффектную одежду. В главных ролях - ананасы, жирафы, красные каллы. Получилась горячая и вкусная коллекция. 

В-третьих, дом "Валентино" выдал целый блок нарядов с тропическим принтом в новом прочтении. Стилизованные экзотические цветы и райские птицы изображены на светлом фоне.

За хедлайнерами модную тенденцию подхватили и другие дизайнеры одежды. Так что не проходите мимо тропического принта этим летом. 

Трендовый образ №1

А это уже и стильно, и прилично. И здесь юбка с тропическим принтом во всей красе. Как мы этого добились? Во-первых, мы заменили открытый пляжный топ на бретельках на очень актуальную в этом сезоне рубашку мужского стиля. Во-вторых, мы добились цветовой гармонии. Тон рубашки совпадает с одним из оттенков, который есть в рисунке юбки. Цвет аксессуаров - черный, потому что он максимально городской. К тому же он тоже присутствует в тропическом принте юбки. Шлепки могут быть, но их стоит заменить на более массивные и закрытые. Мы получили комфортный образ для города и сохранили тропическое настроение. 

Трендовый образ №2

Этот образ как раз таки доказательство того, что расслабленный тропический принт легко может адаптироваться к активному образу жизни. Играем на контрастах - романтика цветов и спорт в чистом виде. Но есть маленький секрет: спортивные вещи мы добавляем в монохроме, чтобы избежать цветового винегрета. В итоге юбку с тропическим принтом окружают черные худи, белые кроссовки и белые высокие спортивные носки. А также черный мягкий рюкзак. И не забыли про стильный аксессуар? Это очки на цепочке!И вот он готов - прогрессивный молодежный и очень комфортный для летних вечеров образ. 

Модные выводы

Тропический принт уместен в городе, но только не с пляжной одеждой. Обычные шлепанцы и майка на бретельках подвели трендовую юбку. 

Она смотрится стильно с рубашкой мужского кроя и черными аксессуарами. 

Тропики и спорт? Еще как совместимы! Вещи спортивного стиля монохромные, главный цветовой акцент - экзотический рисунок юбки.

 
 
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Город - это не курорт. И всем нам он диктует определенный дресс-код. Даже в сильную жару не стоит себе позволять слишком откровенные наряды и пляжные шлепанцы. А в...
 
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