Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси с 1 августа вырастут пособия на детей до 3 лет Повышения зависят от роста среднемесячной заработной платы, которая увеличилась с четвертого квартала прошлого года на 5,5%. Так, размер ежемесячного пособия на...

Повышения зависят от роста среднемесячной заработной платы, которая увеличилась с четвертого квартала прошлого года на 5,5%.Так, размер ежемесячного пособия на первого ребенка поднимется с 405 до 427 рублей. На второго и последующих - с 463 до 488 рублей. На ребенка-инвалида в возрасте до 3 лет - с 521 до 550 рублей.Данные размеры пособий будут действовать до 31 января 2021 года включительно.