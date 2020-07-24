«Мне так жаль, что я вас всех не вижу». В Витебске началась встреча со Светланой Тихановской

Источник материала: Tut.by

Третьим городом «большого тура» 24 июля кандидата в президенты Светланы Тихановской по северному региону страны стал Витебск. Как и в Глубокое и Новополоцк , она приехала сюда с представительницами поддерживающих ее на выборах штабов Вероникой Цепкало и Марией Колесниковой.



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Перед приездом Светланы в областной центр некоторые горожане сетовали в соцсетях, что для встречи с ней выбрали плохое место: «Из трех парков Тихановская и ее команда выбрали самое неудачное место: ни парковки, ни места для митинга, туда неудобно добираться. Парк Мазурино — удобнее, там большие парковки, много места для общения, от центра города не дальше, чем парк Железнодорожников. На 700 метров ближе, но проблем больше».



В ожидании Светланы Тихановской собравшимся не давали скучать музыканты. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Тем не менее «женский триумвират» в Витебске встретили не менее трех тысяч человек. Люди окружили сцену со всех сторон большим кольцом. Многие пришли с БЧБ-флагами, плакатами «Верам, можам, пераможам!», «Вiцебск разам!».



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Тихановскую, Колесникову и Цепкало встретили оглушительными аплодисментами. Светлана Тихановская начала свое выступление с того, что извинилась за власть, которая определила для встреч неудобные площадки.

— Мне так жаль, что нам выдали вот такие неудобные площадки, что вас очень много, но я всех не вижу. Мне очень жаль, но работаем с тем, что имеем. Я понимаю, что это сделано специально, — сказала Тихановская.



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Аплодисменты очень часто прерывают речь кандидата. Светлана призналась, что ей не нужна власть, она не будет долго президентом, так хочет со временем жить как прежде — вернуться в семью, к мужу, но сейчас она должна идти до конца. Она надеется, что этот год наконец станет переломным.

— Мы должны решить, будем ли мы жить в несбыточных мечтах или в стране, которую мы заслуживаем, — сказала Светлана Тихановская.

Напомним, 37-летняя Светлана Тихановская — переводчик с английского языка, мать двоих детей и жена известного блогера Сергея Тихановского, который сейчас находится в СИЗО в Минске. Пикеты по сбору подписей за Светлану как кандидата в президенты собирали длинные очереди в городах Беларуси. А сейчас, во время агитации, она собирает многотысячные митинги не только в столице, но и в регионах.

Стало известно расписание поездок Светланы на 25 июля. В субботу в Витебском регионе она встретится с жителями Орши — в 12.00, в парке Героев возле кургана Бессмертия.

Кроме того, опубликованы анонсы встреч с доверенными лицами Светланы Тихановской: 25 июля — в Бешенковичах, Докшицах, Лепеле; 26 июля — в Лиозно, Городке и Шумилино.