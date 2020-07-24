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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Клуб редакторов" смотрите после "Панорамы" Какие они - современные технологии протеста? Почему сейчас так важно понимать политические процессы, рассуждают ведущие медиаэксперты страны. Зачем делить...

Какие они - современные технологии протеста? Почему сейчас так важно понимать политические процессы, рассуждают ведущие медиаэксперты страны. Зачем делить общество на своих и чужих? Что на самом деле стоит за якобы безобидными символами? И почему сетевые оппоненты часто не готовы идти на равный диалог, а предпочитают язык угроз?Особенности финишной прямой главной политической кампании. Тактика и стратегия - в. Сразу после "Панорамы".