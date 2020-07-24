"Клуб редакторов" смотрите после "Панорамы"

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24.07.2020 20:48 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКакие они - современные технологии протеста? Почему сейчас так важно понимать политические процессы, рассуждают ведущие медиаэксперты страны. Зачем делить общество на своих и чужих? Что на самом деле стоит за якобы безобидными символами? И почему сетевые оппоненты часто не готовы идти на равный диалог, а предпочитают язык угроз?
Особенности финишной прямой главной политической кампании. Тактика и стратегия - в
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Какие они - современные технологии протеста? Почему сейчас так важно понимать политические процессы, рассуждают ведущие медиаэксперты страны. Зачем делить...
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