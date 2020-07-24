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Организаторы Минского полумарафона запустили акцию "Бежим вместе в одном месте"

24.07.2020 21:30 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Минчанам предлагают бороться с ленью, добавить физических активностей в жизнь и совершать пробежку в компании единомышленников. Для этого нужно списаться в Сети и договориться о месте встречи.

После пробежки организаторы предлагают поделиться фотографией в соцсети с отметкой аккаунта Минского полумарафона. Прямо сейчас так и сделаем! 

Бег известен человечеству как оздоравливающее и  тонизирующее занятие. И сегодня  этот вид физической нагрузки - один из самых популярных и доступных. Бег в своих тренировках используют как профессиональные спортсмены, так и  любители здорового образа жизни. Но для начала нужно узнать некоторые рекомендации, с чего начать тренировки, и только потом отправляться на утреннюю пробежку. 
Рекомендации, c чего надо начинать тренировку:

1. Проснуться, встать и задаться целью.
2. Подобрать экипировку, кроссовки в зависимости от стопы.
3. Выбрать нужную дистанцию, начинать следует с меньшей и постепенно увеличивать нагрузку.
4. Найти себе тренера. Благо, есть Федерация легкой атлетики, группа #followminsk.
5. Найти компанию и выйти на пробежку!

Минский полумарафон - 2020 запланирован на 13 сентября. Он пройдет под серебряным лейблом Международной легкоатлетической ассоциации. Этот статус  Минский полумарафон получил в прошлом году. На участие в этом полумарафоне зарегистрировались представители около 40 стран.  

 
 
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Минчанам предлагают бороться с ленью, добавить физических активностей в жизнь и совершать пробежку в компании единомышленников. Для этого нужно списаться в Сети и...
 
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