Источник материала: БT

Рекомендации, c чего надо начинать тренировку:





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Организаторы Минского полумарафона запустили акцию "Бежим вместе в одном месте" Минчанам предлагают бороться с ленью, добавить физических активностей в жизнь и совершать пробежку в компании единомышленников. Для этого нужно списаться в Сети и...

Минчанам предлагают бороться с ленью, добавить физических активностей в жизнь и совершать пробежку в компании единомышленников. Для этого нужно списаться в Сети и договориться о месте встречи.После пробежки организаторы предлагают поделиться фотографией в соцсети с отметкой аккаунта Минского полумарафона. Прямо сейчас так и сделаем!Бег известен человечеству как оздоравливающее и тонизирующее занятие. И сегодня этот вид физической нагрузки - один из самых популярных и доступных. Бег в своих тренировках используют как профессиональные спортсмены, так и любители здорового образа жизни. Но для начала нужно узнать некоторые рекомендации, с чего начать тренировки, и только потом отправляться на утреннюю пробежку.1. Проснуться, встать и задаться целью.2. Подобрать экипировку, кроссовки в зависимости от стопы.3. Выбрать нужную дистанцию, начинать следует с меньшей и постепенно увеличивать нагрузку.4. Найти себе тренера. Благо, есть Федерация легкой атлетики, группа #followminsk.5. Найти компанию и выйти на пробежку!Минский полумарафон - 2020 запланирован на 13 сентября. Он пройдет под серебряным лейблом Международной легкоатлетической ассоциации. Этот статус Минский полумарафон получил в прошлом году. На участие в этом полумарафоне зарегистрировались представители около 40 стран.