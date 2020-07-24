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Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко посетил Волковысский район
24.07.2020 20:18 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЗажинки, производственный туризм и развитие предприятий. Сегодня глава Администрации Президента посетил Волковысский район. Игорь Сергеенко ознакомился с развитием региона в целом и работой нескольких предприятий различных форм собственности, пообщался с их коллективами. Во время посещения предприятия "Красносельскстройматериалы" было отмечено: промышленный гигант в этом году не сократил производство, расширяются рынки сбыта, коллектив работает, выплачивается достойная зарплата. Здесь осваивают и новое для себя направление - производственный туризм. Появится новый маршрут, рассказывающий о вековой истории завода. Обязательным пунктом станет посещение "белорусских Мальдив" - меловых карьеров предприятия.
Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси: "Все социальные стандарты, социальные программы на объектах, которые я сегодня посетил, они выдерживаются. Зарплата выплачивается, люди получают больше 1000 рублей и в сельскохозяйственном производстве, и на данном предприятии. Да, есть проблемы, есть вопросы, которые волнуют людей. Волнуют вопросы благоустройства населенных пунктов, вопросы состояния местных дорог, строительство спортивных объектов. Ряд мероприятий будет проведен в этом году, что-то в следующем. Есть определенные финансовые трудности. Руководство района видит проблемы, решают их, держат руку на пульсе, вникают в нужды людей".
Динамично развивается и сельское хозяйство региона. Производство молока выросло на 10%, получен высокий урожай рапса. В ОАО "Хатьковцы" Игорь Сергеенко пообщался с механизаторами, водителями и принял участие в зажинках (обряде, предваряющем начало уборки хлеба). Также в ходе рабочей поездки глава администрации посетил частное предприятие, где налажен выпуск фруктово-ягодных наполнителей. Здесь работают 120 человек, а продукция поставляется как на внутренний рынок, так и на экспорт.
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Зажинки, производственный туризм и развитие предприятий. Сегодня глава Администрации Президента посетил Волковысский район. Игорь Сергеенко ознакомился с...
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