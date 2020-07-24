ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко посетил Волковысский район

24.07.2020 20:18 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Зажинки, производственный туризм и развитие предприятий. Сегодня глава Администрации Президента посетил Волковысский район. Игорь Сергеенко ознакомился с развитием региона в целом и работой нескольких предприятий различных форм собственности, пообщался с их коллективами. Во время посещения предприятия "Красносельскстройматериалы" было отмечено: промышленный гигант в этом году не сократил производство, расширяются рынки сбыта, коллектив работает, выплачивается достойная зарплата. Здесь осваивают и новое для себя направление  - производственный туризм. Появится новый маршрут, рассказывающий о вековой истории завода. Обязательным пунктом станет посещение "белорусских Мальдив" - меловых карьеров предприятия.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси: "Все социальные стандарты, социальные программы на объектах, которые я сегодня посетил, они выдерживаются. Зарплата выплачивается, люди получают больше 1000 рублей и в сельскохозяйственном производстве, и на данном предприятии. Да, есть проблемы, есть вопросы, которые волнуют людей. Волнуют вопросы благоустройства населенных пунктов, вопросы состояния местных дорог, строительство спортивных объектов. Ряд мероприятий будет проведен в этом году, что-то в следующем. Есть определенные финансовые трудности. Руководство района видит проблемы, решают их, держат руку на пульсе, вникают в нужды людей".

Динамично развивается и сельское хозяйство региона. Производство молока выросло на 10%, получен высокий урожай рапса. В ОАО "Хатьковцы" Игорь Сергеенко пообщался с механизаторами, водителями и принял участие в зажинках (обряде, предваряющем начало уборки хлеба). Также в ходе рабочей поездки глава администрации посетил частное предприятие, где налажен выпуск фруктово-ягодных наполнителей. Здесь работают 120 человек, а продукция поставляется как на внутренний рынок, так и на экспорт.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Зажинки, производственный туризм и развитие предприятий. Сегодня глава Администрации Президента посетил Волковысский район. Игорь Сергеенко ознакомился с...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Беларуси с 1 августа вырастут пособия на детей до 3 лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

23.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
24.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика