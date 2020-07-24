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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко посетил Волковысский район Зажинки, производственный туризм и развитие предприятий. Сегодня глава Администрации Президента посетил Волковысский район. Игорь Сергеенко ознакомился с...

Зажинки, производственный туризм и развитие предприятий. Сегодня глава Администрации Президента посетил Волковысский район. Игорь Сергеенко ознакомился с развитием региона в целом и работой нескольких предприятий различных форм собственности, пообщался с их коллективами. Во время посещения предприятия "Красносельскстройматериалы" было отмечено: промышленный гигант в этом году не сократил производство, расширяются рынки сбыта, коллектив работает, выплачивается достойная зарплата. Здесь осваивают и новое для себя направление - производственный туризм. Появится новый маршрут, рассказывающий о вековой истории завода. Обязательным пунктом станет посещение "белорусских Мальдив" - меловых карьеров предприятия.Динамично развивается и сельское хозяйство региона. Производство молока выросло на 10%, получен высокий урожай рапса. В ОАО "Хатьковцы" Игорь Сергеенко пообщался с механизаторами, водителями и принял участие в зажинках (обряде, предваряющем начало уборки хлеба). Также в ходе рабочей поездки глава администрации посетил частное предприятие, где налажен выпуск фруктово-ягодных наполнителей. Здесь работают 120 человек, а продукция поставляется как на внутренний рынок, так и на экспорт.