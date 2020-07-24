В Сморгони семеро велосипедистов проехали по городу. Все закончилось протоколами

Источник материала: Tut.by

Жительница Сморгони Алина рассказала TUT.BY, что 14 июля семь местных велосипедистов собрались, чтобы прокатиться по городу. Информацию о прогулке женщина увидела в одном из telegram-каналов и решила присоединиться. Однако через несколько дней после поездки, к ней пришла милиция и составила протокол об участии в несанкционированном массовом мероприятии. Сейчас женщина и остальные участники прогулки в ожидании судебных заседаний.



Фото: pixabay.com, носит иллюстративный характер

Алина рассказывает, что в тот день центре Сморгони собралось 7 человек. Они сделали два круга по городу и женщина отправилась к себе на дачу, где проводит отпуск.

— Мне тогда надо было в город в магазин. Я увидела в одном из telegram-каналов информацию о велопрогулке. Решила присоединиться. Мы же не делали чего-то противозаконного. Просто ездили, ничего не выкрикивали, кто-то негромко включил музыку. После прогулки я поехала на дачу. Смешно сказать, всю велопрогулку я каталась с пакетом гороха, который купила до этого в магазине, — вспоминает те события женщина.

По словам Алины, в конце поездки к участникам подошли сотрудники милиции для проверки документов.

— Якобы поступила жалоба о том, что велосипедисты распивают спиртные напитки. Ну то есть, во время езды на велосипеде, получается, — говорит женщина.

Она вспоминает, что во время велопрогулки за ними следовала машина ГАИ. Через какое-то время женщине позвонили сотрудники правоохранительных органов и сказали прийти в участок, а потом и вовсе приехали за ней и забрали в отделение.

— Мне не говорили, зачем вызывают. Говорили, что надо приехать и мне все расскажут. В итоге составили протокол по статье 23.34 КОАП — «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий». С документом я не согласна, как и другие участники. В милиции среди прочего у меня спрашивали, звучала ли на велопрогулке песня Виктора Цоя «Перемен». Да, откуда я знаю? Я, конечно, слышала, что играли какие-то песни из моей юности, но особо не вслушивалась. И что? У нас запрещено музыку слушать? — говорит Алина. В итоге в протоколе она написала, что с ним не согласна.

— А еще, я работаю в одной бюджетной организации, на работе каким-то образом узнали, что произошло и стали мне выговаривать, но судебного же заседания еще не было и протокол пока ничего не обозначает. Я должна стыдиться, что ездила на велосипеде? Нет. Ничего плохого и незаконного не делала, но вдруг получается, что участвовала в несанкционированном массовом мероприятии.

Алина говорит, что у других велосипедистов милиция, когда они ходили в участок, забрала телефоны и пока аппараты находятся там. «Мне повезло — я просто с собой телефон не брала», — говорит женщина.

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