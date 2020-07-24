ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Сморгони семеро велосипедистов проехали по городу. Все закончилось протоколами

24.07.2020 20:28 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Жительница Сморгони Алина рассказала TUT.BY, что 14 июля семь местных велосипедистов собрались, чтобы прокатиться по городу. Информацию о прогулке женщина увидела в одном из telegram-каналов и решила присоединиться. Однако через несколько дней после поездки, к ней пришла милиция и составила протокол об участии в несанкционированном массовом мероприятии. Сейчас женщина и остальные участники прогулки в ожидании судебных заседаний.


Фото: pixabay.com, носит иллюстративный характер

Алина рассказывает, что в тот день центре Сморгони собралось 7 человек. Они сделали два круга по городу и женщина отправилась к себе на дачу, где проводит отпуск.

— Мне тогда надо было в город в магазин. Я увидела в одном из telegram-каналов информацию о велопрогулке. Решила присоединиться. Мы же не делали чего-то противозаконного. Просто ездили, ничего не выкрикивали, кто-то негромко включил музыку. После прогулки я поехала на дачу. Смешно сказать, всю велопрогулку я каталась с пакетом гороха, который купила до этого в магазине, — вспоминает те события женщина.

По словам Алины, в конце поездки к участникам подошли сотрудники милиции для проверки документов.

 — Якобы поступила жалоба о том, что велосипедисты распивают спиртные напитки. Ну то есть, во время езды на велосипеде, получается, — говорит женщина.

Она вспоминает, что во время велопрогулки за ними следовала машина ГАИ. Через какое-то время женщине позвонили сотрудники правоохранительных органов и сказали прийти в участок, а потом и вовсе приехали за ней и забрали в отделение.

 — Мне не говорили, зачем вызывают. Говорили, что надо приехать и мне все расскажут. В итоге составили протокол по статье 23.34 КОАП — «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий». С документом я не согласна, как и другие участники. В милиции среди прочего у меня спрашивали, звучала ли на велопрогулке песня Виктора Цоя «Перемен». Да, откуда я знаю? Я, конечно, слышала, что играли какие-то песни из моей юности, но особо не вслушивалась. И что? У нас запрещено музыку слушать? — говорит Алина. В итоге в протоколе она написала, что с ним не согласна.

 — А еще, я работаю в одной бюджетной организации, на работе каким-то образом узнали, что произошло и стали мне выговаривать, но судебного же заседания еще не было и протокол пока ничего не обозначает. Я должна стыдиться, что ездила на велосипеде? Нет. Ничего плохого и незаконного не делала, но вдруг получается, что участвовала в несанкционированном массовом мероприятии.

Алина говорит, что у других велосипедистов милиция, когда они ходили в участок, забрала телефоны и пока аппараты находятся там. «Мне повезло — я просто с собой телефон не брала», — говорит женщина.

Читайте также

Использование материала в полном объеме разрешено только медиаресурсам, заключившим с TUT.BY партнерское соглашение. За информацией обращайтесь на nn@tutby.com

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жительница Сморгони Алина рассказала TUT.BY, что 14 июля семь местных велосипедистов собрались, чтобы прокатиться по городу. Информацию о прогулке женщина увидела в...
 
Новости дня
Новости общества
 
Организаторы Минского полумарафона запустили акцию "Бежим вместе в одном месте"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

23.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
24.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика