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Слова благодарности врачам звучат во всех регионах страны. Мы говорим спасибо каждому медику
24.07.2020 21:44 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЗдоровью в нашей стране уделяется огромное внимание. Это подтверждает и большая востребованность новых спортивных комплексов. Растет и качество медицинских услуг. И здесь важная роль у наших врачей. Последние несколько месяцев мы не перестаем им говорить спасибо. За самоотверженную работу в круглосуточном режиме. Именно они были на передовой - те, кто стал частью огромной команды, которая продемонстрировала четкую и слаженную работу в столь непростое время. Указом Президента утверждено решение о награждении орденами, медалями и присуждении почетных званий за высокий профессионализм, значительный личный вклад в охрану здоровья населения, организацию и оказание высококвалифицированной медицинской помощи пациентам с инфекцией COVID-19, внедрение новых методов диагностики и лечения. В эти дни слова благодарности врачам звучат во всех регионах страны.
Юлия Гризунт о людях, чье призвание - лечить. 8 мая вечером в БСМП пришло письмо. С 9-го больница экстренно становится инфекционной. На переоборудование корпусов была одна ночь. Приемное отделение, которым руководит молодая Анастасия Позднякова, стало "красной зоной". Она признается: год назад ее назначили на руководящую должность только на время поиска более опытного заведующего. Но после того как Анастасия месяц координировала работу инфекционного приемника, главврач попросил ее остаться на должности. Девушка оказалась тем лидером, за которым десятки врачей не побоялись идти на борьбу с неизученной инфекцией.
Анастасия Позднякова, завотделением: "Отнеслись, конечно, с пониманием, поддерживали, и если нужна была помощь, я всегда могла рассчитывать на это. Также коллеги более опытные, врачи-инфекционисты, никогда не отказывали в совете. Если нужно было помочь, то всегда нам помогали. Противочумный костюм мы надели 9 мая, и вплоть до 25 мая это была наша вторая кожа".
Ольга Дащинская уже 20 лет работает в инфекционный больнице Борисова. Из трудового стажа - 11 старшей медсестрой. Подключилась к работе с ковидными пациентами еще в марте. За пару месяцев Ольга уже стала привыкать к трем ночным сменам в неделю. Обязанности умножились на 2 - подготовка и проверка боксов, контроль за надежной экипировкой сотрудников, наличие необходимых медикаментов и дезсредств. И, конечно, взаимодействие с инфицированными пациентами. К счастью, сегодня медсестра вспоминает это как уже пройденный путь.
Врачам, медсестрам и фельдшерам сегодня по все стране слова благодарности, грамоты и цветы
В том числе - в Шкловской районной больнице. Она пока еще работает в режиме инфекционной. Ежедневно на посту здесь полтысячи медиков.
Алеся Данильчик, фельдшер отделения скорой медицинской помощи Шкловской центральной районной больницы: "Я на скорой работаю в бригаде, мы работаем командой, и нет понятия "я" - это всегда команда, моя бригада. Спасибо, конечно, большое, что труд медиков оценили и руководство, и простые люди. Они нас не забывают. Теперь придется работать только лучше!"
Шкловская больница продолжает принимать пациентов с COVID-19
Но с каждым днем их количество снижается. К счастью, здесь, как и во многих других больницах страны, в графике все меньше ночных смен на одного врача и больше работы в чистых зонах.
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Здоровью в нашей стране уделяется огромное внимание. Это подтверждает и большая востребованность новых спортивных комплексов. Растет и качество медицинских...
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