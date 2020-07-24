|
Виктор Лискович провел личный прием граждан в Гродно
24.07.2020 21:57 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВопросы образования, а также развития спорта и жилищно-коммунального хозяйства решали в Гродно во время личного приема граждан. Его провел председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович. Среди тем - и непростые проблемы, многие из которых говорят о неравнодушной жизненной и гражданской позиции тех, кто пришел на прием. Просили оказать помощь людям с ограниченными возможностями, решить споры среди членов дачных товариществ, а также благодарили за своевременное медицинское обслуживание. На прием к сенатору пришли 12 человек. Все они получат письменные ответы на свои обращения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вопросы образования, а также развития спорта и жилищно-коммунального хозяйства решали в Гродно во время личного приема граждан. Его провел председатель...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)