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Виктор Лискович провел личный прием граждан в Гродно

24.07.2020 21:57 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Вопросы образования, а также развития спорта и жилищно-коммунального хозяйства решали в Гродно во время личного приема граждан. Его провел председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович. Среди тем - и непростые проблемы, многие из которых говорят о неравнодушной жизненной и гражданской позиции тех, кто пришел на прием. Просили оказать помощь людям с ограниченными возможностями, решить споры среди членов дачных товариществ, а также благодарили за своевременное медицинское обслуживание. На прием к сенатору пришли 12 человек. Все они получат письменные ответы на свои обращения.
 
Теги: Гродно
 
 
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Вопросы образования, а также развития спорта и жилищно-коммунального хозяйства решали в Гродно во время личного приема граждан. Его провел председатель...
 
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