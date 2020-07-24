Участников телеграм-канала «Армия с народом» выпустили из СИЗО под подписку о невыезде

Источник материала: Tut.by

Участников телеграм-канала «Армия с народом» Сергея Лукьянова и Елену Коликову освободили под подписку о невыезде. Об этом сообщает лишенный регистрации ПЦ «Весна».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Лукьянов и Коликова являются фигурантами уголовного дела , возбужденного по ч. 1 ст. 342 УК РБ (Организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок). По данным правозащитников, обоим задержанным не были предъявлены обвинения, они остаются с статусе подозреваемых по уголовному делу.

На данный момент в СИЗО остается Сергей Коршун, который также был задержан 21 июня. Известно, что возбужденное против них уголовное дело связано с событиями 29 мая в Гродно, когда был задержан Сергей Тихановский. Также Коршун, Коликова и Лукьянов были участниками телеграм-канала «Армия с народом».

Правозащитники напоминают, что на данный момент 17 человек находятся под стражей в рамках уголовных дел по ст. 342 УК РБ, связанных с инцидентом в Гродно (так называемое «дело Тихановского»). Это блогеры Сергей Тихановский, Владимир Неронский, Сергей Петрухин, Александр Кабанов, Владимир Цыганович, Дмитрий Козлов, Игорь Лосик, задержанные после инцидента в Гродно Дмитрий Фурманов, Вергилий Ушак, Артем Саков, Александр Аранович, Евгений Розниченко, Владимир Книга, Андрей Новиков, политик Николай Статкевич, Сергей Спарыш, Дмитрий Попов.