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Участников телеграм-канала «Армия с народом» выпустили из СИЗО под подписку о невыезде
24.07.2020 21:54 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Участников телеграм-канала «Армия с народом» Сергея Лукьянова и Елену Коликову освободили под подписку о невыезде. Об этом
Лукьянов и Коликова являются
На данный момент в СИЗО остается Сергей Коршун, который также был задержан 21 июня. Известно, что возбужденное против них уголовное дело связано с событиями 29 мая в Гродно, когда был задержан Сергей Тихановский. Также Коршун, Коликова и Лукьянов были участниками телеграм-канала «Армия с народом».
Правозащитники напоминают, что на данный момент 17 человек находятся под стражей в рамках уголовных дел по ст. 342 УК РБ, связанных с инцидентом в Гродно (так называемое «дело Тихановского»). Это блогеры Сергей Тихановский, Владимир Неронский, Сергей Петрухин, Александр Кабанов, Владимир Цыганович, Дмитрий Козлов, Игорь Лосик, задержанные после инцидента в Гродно Дмитрий Фурманов, Вергилий Ушак, Артем Саков, Александр Аранович, Евгений Розниченко, Владимир Книга, Андрей Новиков, политик Николай Статкевич, Сергей Спарыш, Дмитрий Попов.
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На данный момент в СИЗО остается Сергей Коршун, который также был задержан 21 июня. Известно, что возбужденное против них уголовное дело связано с событиями 29 мая в...
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