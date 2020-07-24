ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Участников телеграм-канала «Армия с народом» выпустили из СИЗО под подписку о невыезде

24.07.2020 21:54 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Участников телеграм-канала «Армия с народом» Сергея Лукьянова и Елену Коликову освободили под подписку о невыезде. Об этом сообщает лишенный регистрации ПЦ «Весна».


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Лукьянов и Коликова являются фигурантами уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 342 УК РБ (Организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок). По данным правозащитников, обоим задержанным не были предъявлены обвинения, они остаются с статусе подозреваемых по уголовному делу.

На данный момент в СИЗО остается Сергей Коршун, который также был задержан 21 июня. Известно, что возбужденное против них уголовное дело связано с событиями 29 мая в Гродно, когда был задержан Сергей Тихановский. Также Коршун, Коликова и Лукьянов были участниками телеграм-канала «Армия с народом».

Правозащитники напоминают, что на данный момент 17 человек находятся под стражей в рамках уголовных дел по ст. 342 УК РБ, связанных с инцидентом в Гродно (так называемое «дело Тихановского»). Это блогеры Сергей Тихановский, Владимир Неронский, Сергей Петрухин, Александр Кабанов, Владимир Цыганович, Дмитрий Козлов, Игорь Лосик, задержанные после инцидента в Гродно Дмитрий Фурманов, Вергилий Ушак, Артем Саков, Александр Аранович, Евгений Розниченко, Владимир Книга, Андрей Новиков, политик Николай Статкевич, Сергей Спарыш, Дмитрий Попов.

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На данный момент в СИЗО остается Сергей Коршун, который также был задержан 21 июня. Известно, что возбужденное против них уголовное дело связано с событиями 29 мая в...
 
Новости дня
Новости общества
 
Абитуриенты получили сертификаты ЦТ. Завтра начинается подача документов в вузы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

23.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
24.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика