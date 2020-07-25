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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Шоу "Макаенка, 9" поздравит пожарную службу Беларуси в эфире К поздравлениям пожарной службе Беларуси сегодня присоединяется и Белтелерадиокомпания. Профессиональный праздник наших спасателей вдохновил "Макаенка, 9" ...

К поздравлениям пожарной службе Беларуси сегодня присоединяется и Белтелерадиокомпания. Профессиональный праздник наших спасателей вдохновил "Макаенка, 9" экстренно вернуться в эфир и отснять тематический выпуск шоу. Места героев выездной студии займут действующие пожарные. Увидим среди гостей и белорусского спасателя из Книги рекордов Гиннесса. Сотрудники МЧС не только расскажут о работе на передовой, но и поучаствуют в интерактивах.Чрезвычайный выпуск "Макаенка, 9" традиционно в субботнем прайм-тайм. Смотрите шоу сегодня сразу послена