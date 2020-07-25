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Шоу "Макаенка, 9" поздравит пожарную службу Беларуси в эфире
25.07.2020 13:16 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTК поздравлениям пожарной службе Беларуси сегодня присоединяется и Белтелерадиокомпания. Профессиональный праздник наших спасателей вдохновил "Макаенка, 9" экстренно вернуться в эфир и отснять тематический выпуск шоу. Места героев выездной студии займут действующие пожарные. Увидим среди гостей и белорусского спасателя из Книги рекордов Гиннесса. Сотрудники МЧС не только расскажут о работе на передовой, но и поучаствуют в интерактивах.
Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС Беларуси: "Пришли поддержать сегодня гостей шоу те работники, у которых была возможность по своим служебным обязанностям прийти сюда и, конечно же, в атмосфере уюта и тепла посмотреть, каким образом гости и ведущие будут перевоплощаться в образы спасателей".
Дмитрий Колдун, певец: "Все-таки работа пожарного связана с рисками. Я решил исполнить, наверно, самую, так сказать, геройскую и спасательную песню, что у меня есть .Это песня "Корабли". Поэтому сегодня, несмотря на то что корабля здесь не будет , но я с разрешения съемочной группы заберусь в эту машину и буду поздравлять от туда всех пожарных".
Чрезвычайный выпуск "Макаенка, 9" традиционно в субботнем прайм-тайм. Смотрите шоу сегодня сразу после
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К поздравлениям пожарной службе Беларуси сегодня присоединяется и Белтелерадиокомпания. Профессиональный праздник наших спасателей вдохновил "Макаенка, 9" ...
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