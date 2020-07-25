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Шоу "Макаенка, 9" поздравит пожарную службу Беларуси в эфире

25.07.2020 13:16 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

К поздравлениям пожарной службе Беларуси  сегодня присоединяется и Белтелерадиокомпания.  Профессиональный праздник наших спасателей вдохновил  "Макаенка, 9"  экстренно вернуться в эфир и отснять тематический выпуск шоу.  Места героев выездной студии займут действующие пожарные.  Увидим среди гостей и белорусского спасателя  из Книги рекордов Гиннесса.  Сотрудники МЧС  не только расскажут о работе на передовой, но и поучаствуют в интерактивах. 

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС Беларуси: "Пришли поддержать сегодня гостей шоу те работники,  у которых была возможность по своим служебным обязанностям прийти сюда и,  конечно же,  в атмосфере уюта и тепла посмотреть,  каким образом гости и ведущие будут перевоплощаться в образы спасателей".

Дмитрий Колдун, певец: "Все-таки работа пожарного связана с рисками. Я решил исполнить, наверно,  самую, так сказать, геройскую и спасательную песню, что у меня есть .Это песня "Корабли". Поэтому сегодня,  несмотря на то что корабля здесь не будет , но я с разрешения съемочной группы заберусь в эту машину и буду поздравлять от туда всех пожарных". 

Чрезвычайный выпуск  "Макаенка, 9"  традиционно в субботнем прайм-тайм.  Смотрите шоу сегодня  сразу после "Панорамы" на "Беларусь 1" и "Беларусь 24".
 
 
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К поздравлениям пожарной службе Беларуси  сегодня присоединяется и Белтелерадиокомпания.  Профессиональный праздник наших спасателей вдохновил  "Макаенка, 9" ...
 
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