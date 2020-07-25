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Средневековый лагерь разобьют 2 августа на месте городища Берестья

25.07.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Средневековый лагерь разобьют 2 августа на месте городища Берестья
Средневековый лагерь разобьют реконструкторы 2 августа на месте городища древнего Берестья. Мероприятие получило название «Ожившая история», сообщил заведующий археологическим музеем «Берестье» Роман Сыч.

Стилизованный под средневековую эпоху лагерь расположится у стен музея, где непосредственно находится древнее городище. Организаторы постараются воссоздать атмосферу жизни наших предков. Облачившись в средневековую одежду, реконструкторы покажут, как выглядели в Берестье обычные жители и воины, что они ели и какими предметами пользовались в быту. В том числе планируется разыграть миниатюрный эпизод битвы.

«Это будет современный мечевой бой. Оружие безопасное, поэтому попробовать свои силы владения им смогут даже дети. Программу мероприятия мы еще разрабатываем. Продумываем места для тематического интерактива», — рассказал Роман Сыч.

Музейщики готовят для жителей и гостей областного центра еще один сюрприз. В День археолога, который отмечается 15 августа, в «Берестье» презентуют новую экскурсию. Посетителям предложат выйти за пределы музея. В простой и увлекательной форме им расскажут про этапы строительства укреплений на месте древнего городища в Средневековье, покажут, что располагалось на этом месте после строительства Брест-Литовской крепости в XIX веке. Вероятно, туристов заинтересует и то, какие артефакты обнаружили ученые во время раскопок в 1930-х, 1968-1981 и 2013 годах.

«Экскурсия рассчитана примерно на 45 минут. Идея о ее разработке появилась по нескольким причинам. Во-первых, из-за пандемии рекомендуется больше времени проводить на свежем воздухе. Во-вторых, чтобы люди могли прогуляться по территории и представить, что было на этом месте несколько веков назад», — пояснил заведующий археологическим музеем.

По информации БелТА

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