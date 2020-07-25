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Средневековый лагерь разобьют 2 августа на месте городища Берестья
25.07.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Стилизованный под средневековую эпоху лагерь расположится у стен музея, где непосредственно находится древнее городище. Организаторы постараются воссоздать атмосферу жизни наших предков. Облачившись в средневековую одежду, реконструкторы покажут, как выглядели в Берестье обычные жители и воины, что они ели и какими предметами пользовались в быту. В том числе планируется разыграть миниатюрный эпизод битвы.
Музейщики готовят для жителей и гостей областного центра еще один сюрприз. В День археолога, который отмечается 15 августа, в «Берестье» презентуют новую экскурсию. Посетителям предложат выйти за пределы музея. В простой и увлекательной форме им расскажут про этапы строительства укреплений на месте древнего городища в Средневековье, покажут, что располагалось на этом месте после строительства Брест-Литовской крепости в XIX веке. Вероятно, туристов заинтересует и то, какие артефакты обнаружили ученые во время раскопок в 1930-х, 1968-1981 и 2013 годах.
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