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В Беларуси отмечают День пожарной службы

25.07.2020 13:02 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Для белорусских спасателей знаковое событие - сегодня бесстрашные бойцы с огнем отмечают День пожарной службы. Работа в МЧС – это не просто рядовое дежурство.  Здесь трудятся  квалифицированные специалисты, умеющие оказывать первую помощь, противостоять  техногенным катастрофам, справляться с последствиями природных катаклизмов.   О том, как готовят будущих спасателей,  Владимир Королев. 

Огонь, темнота, дым, завалы. Этот учебно-тренировочный комплекс имитирует пожар в квартире или в частном доме. Главная задача  для спасателей - привыкнуть к тому, что происходит при таких ЧС.  Замкнутое пространство, ограниченная видимость и неопределенность впереди. К такой ситуации спасатель должен быть готов психологически. Ведь во многом от его действий зависит судьба пострадавших. Нередко спасатели выезжают на дорожные происшествия - деформированный после аварии кузов не позволяет водителю или пассажирам покинуть разбитый автомобиль. Извлечь пострадавших под силу любому курсанту после года обучения на спецкурсе. 

Помните историю из детства? В темной-темной комнате была темная-темная дверь. Это именно про такой тренажер, который имитирует закопченные стены в подвале. Здесь абсолютно все черное. Специально для нас здесь включили свет, на самом деле спасатели работают в абсолютной темноте. 

Многие практические занятия напоминают квест с целым набором правил и заданий. Обучение в игровой форме всегда усваивается лучше. В темноте курсанту нужно не только найти пострадавшего или ликвидировать пожар, важно научиться ориентироваться в пространстве, что поможет спасти жизнь и себе и пострадавшему. В среднем каждый день в Беларуси спасатели дарят вторую жизнь 12 людям.
 
 
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Для белорусских спасателей знаковое событие - сегодня бесстрашные бойцы с огнем отмечают День пожарной службы. Работа в МЧС – это не просто рядовое дежурство. ...
 
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