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Точный расчет и профессионализм: в Пружанах спасатели взорвали старую водонапорную башню
25.07.2020 09:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Работники Пинского центра Республиканского отряда специального назначения МЧС взорвали в Пружанах старую водонапорную башню. Подробности
Башня находилась в 20 метрах от здания учебного заведения и стояла заброшенной с 1974 года.
«Точный расчет и профессионализм работников МЧС обеспечили падение башни в запланированный сектор без повреждения здания школы и близлежащих сооружений. Данный способ демонтажа подобных строительных сооружений выполняется специалистами РОСН не впервые и зарекомендовал себя как наиболее безопасный и быстрый», — пояснили в МЧС.
К слову, 25 июля спасатели отмечают День пожарной службы. Поздравляем!
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Башня находилась в 20 метрах от здания учебного заведения и стояла заброшенной с 1974 года.
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