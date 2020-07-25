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Точный расчет и профессионализм: в Пружанах спасатели взорвали старую водонапорную башню

25.07.2020 09:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Работники Пинского центра Республиканского отряда специального назначения МЧС взорвали в Пружанах старую водонапорную башню. Подробности сообщает пресс-служба МЧС.

Башня находилась в 20 метрах от здания учебного заведения и стояла заброшенной с 1974 года.

«Точный расчет и профессионализм работников МЧС обеспечили падение башни в запланированный сектор без повреждения здания школы и близлежащих сооружений. Данный способ демонтажа подобных строительных сооружений выполняется специалистами РОСН не впервые и зарекомендовал себя как наиболее безопасный и быстрый», — пояснили в МЧС.

К слову, 25 июля спасатели отмечают День пожарной службы. Поздравляем!

 
 
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Башня находилась в 20 метрах от здания учебного заведения и стояла заброшенной с 1974 года.
 
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