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Торнадо в Наровлянском районе

25.07.2020 13:30 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Правда, как выясняется,   в поле можно столкнуться и с другими коварными природными явлениями. Случаются и вот такие сюрпризы. Это Наровлянский район. Если в южных широтах такое явление, как смерч или торнадо  можно предвидеть заранее, то спрогнозировать его в нашей стране достаточно сложно.  На видео  атмосферный вихрь, который с вращательными движениями опустился до поверхности земли.
 
 
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В поле можно столкнуться и с другими коварными природными явлениями. Случаются и вот такие сюрпризы. Это Наровлянский район. Если в южных широтах такое явление, как...
 
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