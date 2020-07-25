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В участковых комиссиях по выборам Президента Республики Беларусь начались дежурства

25.07.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Граждане на избирательных участках могут ознакомиться со списками избирателей в участковых комиссиях по выборам Президента Республики Беларусь. С 24 июня по 3 августа включительно можно узнать, состоите ли вы в списках того или иного участка и задать вопросы, связанные с выборами.

В участковых комиссиях по выборам Президента Республики Беларусь начались дежурства

На избирательном участке №5, который расположился в Гродненской городской гимназии, готовы принимать избирателей, проверять списки и отвечать на вопросы, касающиеся выборов.

– Ранее шел процесс составления избирательных списков. После того, как он завершился, дается временной отрезок, чтобы уточнить их. Например, человек, прописанный по адресу, закрепленному за нашим участком, находился в длительной командировке и не был внесен в списки. Случается, что гражданин живет по адресу, который закреплен за нашим участком, но прописан в другом месте. Позвонив или придя на участок, человек может узнать, весен ли он в списки и где его участок, – рассказала председатель комиссии избирательного участка №5 Татьяна Герасименко.

В Гродно комиссии работают с понедельника по пятницу с 17.00 до 19.00. В субботу работа организована с 12.00 по 14.00. Для некоторых избирательных участков, расположенных в сельской местности, установлен иной график. С ним можно ознакомиться на сайтах районных исполнительных комитетов.

В период досрочного голосования, с 4 по 8 августа 2020 года, все участковые комиссии работают с 10.00 до 14.00, с 16.00 до 19.00.

В день выборов 9 августа 2020 года – с 8.00 до 20.00.

Источник: grodnonews.by
Текст: Вероника КОЗЛОВСКАЯ

 
Теги: Гродно
 
 
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Граждане на избирательных участках могут ознакомиться со списками избирателей в участковых комиссиях по выборам Президента Республики Беларусь. С 24 июня
 
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