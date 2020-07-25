История француза, который «открыл» Шарля де Голля в Беларуси и хочет подарить его памятник Щучину

Источник материала: Tut.by

Француз Морис Понтье уже более 20 лет живет в Беларуси. Он — бизнесмен, а еще историк-исследователь и физик. Мужчина — наверное, один из главных «фанатов» французского президента генерала Шарля де Голля. А еще — первооткрыватель белорусского периода жизни знаменитого соотечественника. Недавно Морис написал и издал за свои деньги книгу, посвященную Шарлю де Голлю. Несколько лет назад француз подумал, что в Щучине, где когда-то находился в плену будущий президент Франции, нужно поставить памятник знаменитому соотечественнику. Но все оказалось не так просто — переговоры на разных уровнях шли долго, и наконец Щучинский райисполком объявил о конкурсе эскизов для будущей скульптуры. Морис удивился — два года назад он заказал у белорусского скульптора Артема Медведева модель памятника, который впоследствии хотел безвозмездно передать городу. Но просто так поставить скульптуру, оказалось, нельзя.





Морис Понтье оказался в Беларуси случайно. В конце 1990-х он работал в Сибири. Однажды возвращался через Беларусь во Францию и попал в аварию под Борисовом. Те события француз с улыбкой называет «моя Березина», имея ввиду сражение на Березине французской и русской армий в 1812 году.

— Здесь тоже надо было сражаться немного и за машину, и за ее транспортировку, — говорит Морис.

Машина была разбита, ехать дальше на ней не было возможности, и француз оставил ее в Беларуси. А когда возвращался за транспортным средством, встретил свою любовь. Так и остался здесь.

Сейчас же он живет на две страны — во Франции — у него родня и старший сын, в Беларуси — младший ребенок и жена. Раньше он еще и в Литве «зависал» — там у него была фирма по производству деревянных домов. Совсем недавно Морис выкупил заброшенные яблоневые сады под Поставами .



В Щучине в местной библиотеке Морис представил свою книгу. Ее он собирается бесплатно раздать в библиотеки, подарить историкам, депутатам и представителям французского посольства

— А вообще я просто пенсионер, — скромничает Морис. Однако именно он стал открывателем белорусского периода в жизни первого президента Пятой французской республики Шарля де Голля.

Генерал Шарль де Голль родился 22 ноября 1890 в городе Лилль. Во время Второй мировой войны стал символом французского Сопротивления. Основатель и первый президент (1959−1969) Пятой республики. Он окончил Особую военную школу в Сен-Сире в 1912 году. Во время Первой мировой воевал в звании капитана. Был ранен и попал в плен. Фигура де Голля во Франции очень популярна. Например, сообщая о смерти де Голля по телевидению, его преемник Помпиду сказал: «Генерал де Голль умер, Франция овдовела». После смерти Де Голля всего во второй раз в стране был объявлен национальный траур. В его честь названы крупнейший парижский аэропорт, парижская площадь Звезды и ряд других памятных мест, а также атомный авианосец французских ВМС. Около Елисейских Полей в Париже генералу есть памятник. В 1990 году его именем названа площадь перед гостиницей «Космос» в Москве, а в 2005 году на ней был установлен памятник де Голлю.

Щучинские краеведы, конечно, и раньше знали, что французский генерал был в Беларуси. Вернее, все это было красивой легендой — и не более. Документов как таковых о тех событиях не было. А многие исследователи говорили о том, что скорее всего Шарль де Голль находился в плену во время Первой мировой войны в польском городе Щучин, что в Подляском воеводстве, а не в Беларуси. Французские историки не были уверены в точном месте расположения лагеря и предполагали, что именно в том небольшом польском местечке и провел лето и осень 1916 года генерал.





— Раньше была некоторая путаница. В конце 2015 года я начал исследовать биографию де Голля. Мне было интересно, потому что я родом из деревни Монкорне. Там в мае 1940 года во время уже Второй мировой войны произошла большая битва, в результате которой французам удалось единственный раз выиграть сражение с немцами. И вот, когда я был еще ребенком, в честь той победы в деревне проводили праздник, и на него приехал сын де Голля — Филипп, который рассказывал о своем отце. Я все это запомнил. Но вообще стоит сказать, что Шарля де Голля во Франции очень любят и уважают. С детства я слышал, что он самый лучший президент, он наш спаситель, имея в виду его участие во французском Сопротивлении во время Второй мировой войны. Мне все это запомнилось и отложилось в памяти. Но к изучению биографии президента я пришел только в 2015 году, — говорит француз и рассказывает, что все произошло благодаря инициативе французского депутата, а ныне министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманина.

— В апреле 2015 года во время встречи с депутатами Палаты представителей в Минске Дарманин сказал: «Нам известно, что в 1916 году, когда генерал де Голль был еще капитаном, он находился здесь в плену, на территории современной Беларуси, но мы не знаем точного места». И вот я подумал, что это же интересно узнать про точное место нахождения президента и начал работать в архивах, — рассказывает Морис.

И практически сразу удалось установить, что капитан Шарль де Голль в июле — октябре 1916 года находился в лагере в местечке Щучин.





— Там была приписка, что это в Литве. Но я, зная историю Беларуси, понял, что речь идет именно об этой стране, а не о современной Литве. Но сомнения оставались. И польский Щучин, и белорусский в то время находились в составе Российской империи и оба города были в 1916 году под немецкой оккупацией.

Но Морису повезло — в архивах нашелся список пленных французских офицеров, которые были в лагере вместе с Шарлем де Голлем.

— В июне 1916 года Шарль де Голль написал своей семье, что попал в плен в лагерь города Щучин. Письма президента находятся в собственности его семьи, поэтому эти данные взяты из воспоминаний других офицеров. Архивы Международного комитета Красного креста, многочисленные письма, отправленные из лагеря капитаном Луи Сальмоном, а также опубликованные воспоминания о Щучине генерала Августина Гийома дают основания полагать, что именно белорусский Щучин является местом заключения капитана де Голля в 1916 году, — уверен Морис.



Здание на втором плане — та самая казарма лагеря

Были у офицера Сальмона и сведения о лагере, которые прямо указывают на белорусский Щучин.

Например, он уточнял, что город Щучин находится в 60 километрах от Гродно, а рядом со зданием, где содержались военнопленные, проходила узкоколейка. И правда, французских офицеров поселили в казарме, переделанной из здания лесопилки князей Друцких-Любецких. И да, рядом проходили железнодорожные пути.

Сальмон описывал и быт в лагере. Например, для каждого человека здесь были только кровать на деревянных досках, тюфяки вместо матрасов, два тонких одела. Стульев не было, из столовых предметов военнопленным выдавали вилку, ложку и маленький металлический котелок.



Примерно здесь и планируется установка памятника Шарлю де Голлю

Еду готовили в больших чугунах, кормили преимущественно супом, иногда немцы выдавали селедку, а утром и вечером подавали кофе. Однако заключенным могли присылать посылки и у них была возможность разогреть свою еду на костре. На ночь двери казармы запирались, а днем военнопленные могли гулять во дворе. В лагере была столовая-магазин, где можно было купить табак, туалетную бумагу.

— Еще интересный момент — Сальмон в своих письмах писал, что немцы французских заключенных воспринимали как будто квартирантов, то есть за свое пребывание в лагере надо было еще платить. Например, в сентябре 1916 года надо было заплатить 3 марки за месяц. В лагере также находились русские военнопленные, с которыми французы общались. Но у тех солдат не было возможности что-то покупать в магазине, зато они работали за пределами лагеря. Были и развлечения. Офицеры вспоминали, что 16 сентября 1916 года французы устроили блошиные бега. Вообще, конечно, плен — дело не радостное. Немцы иногда очень жестко шутили над заключенными. Например, однажды подали французам чай в ночных горшках, — рассказывает Морис.

Когда он убедился, что Шарль де Голль все же был в белорусском Щучине, у Мориса родилась идея как-то этот факт увековечить.





Так сначала появилась мысль сделать памятную доску и установить ее на здании около которого и была казарма, где содержался будущий президент Франции. Дело в том, что бывшая лесопилка сейчас находится на территории завода «Автопровод». Дом, кстати сохранился практически в том виде, каким его видел Шарль де Голль. Только в 50-е годы были пристроены два флигеля.

Но Морис признается: с увековечиванием памяти генерала де Голля в Беларуси все оказалось не так просто.

— Начались долгие переговоры посольства Франции и местного райисполкома, который с воодушевлением отнесся к идее памятной таблицы. Там считали и считают, что это будет хорошо для туристического потенциала города.

— Были еще планы сделать что-то наподобие музейной комнаты или музея в здании, где была лесопилка. Но все все это находится на территории завода, что предполагает некоторые трудности. Хотя идея очень хорошая, — говорит начальник отдела туристической и инвестиционной деятельности управления экономики Александр Амшей.



Александр Амшей

В 2016 году в Щучин приезжал советник при посольстве Франции в Беларуси Мишель Контини, который говорил об открытии мемориальной доски в память о пребывании Шарля де Голля в Щучине.

Тогдашний председатель Щучинского райисполкома Сергей Ложечник поддержал это предложение. Предполагалось, что доску откроют в том же году, но не получилось.

Об интерактивном музее со стилизацией времен Первой мировой войны г оворил и посол Франции в Беларуси Дидье Канесс в марте 2019 года. Он также рассказывал, что получил поддержку от Фонда Шарля де Голля для увековечения памяти о президенте в Щучине. Вместе с тем Дидье Канесс тогда отметил, что артефактов и убедительных документов пребывания будущего президента в Щучине нет, но исследования продолжаются. Ведь существуют только письма французского офицера Сальмона, который находился в плену вместе с де Голлем.

Морис же говорит, что найденных им документов достаточно для того, чтобы с уверенностью говорить о том, что де Голль все же был в Щучине.

Недавно Щучинский райисполком все же объявил открытый конкурс эскизных проектов памятника Шарлю де Голлю.



Скульптор Артем Медведев

Решение Щучинского районного исполнительного комитета «О создании и установке памятника Шарлю де Голлю в городе Щучине» подготовлено в «целях развития города Щучина как одного из туристических центров республики, привлечения туристов, популяризации историко-культурного наследия». На данный момент происходит отвод земли, где разместиться будущий памятник. Успеть все сделать хотят до 130-летия со дня рождения французского политика — к концу ноября.

Морис же, узнав о конкурсе эскизов, был удивлен. Эскиз же памятника у него есть и скульптор есть, и деньги, за которые он готов сделать памятник, есть. И желание передать городу памятник безвозмездно — тоже есть.

— Два года назад я заказал у молодого белорусского скульптора эскиз памятника Шарлю де Голлю, чтобы установить его в Щучине. Эскиз уже готов — осталось сделать скульптуру в реальном масштабе. Но не все так просто. Оказалось, что принимать решение об увековечивании памяти иностранному гражданину в Беларуси могут только на самых верхах. Поэтому все согласования так долго и длились. И я понимаю, что сейчас все происходит согласно законной процедуре, но как-то немного обидно, — делится переживаниями Морис.





Он и скульптор, конечно, поучаствуют в конкурсе эскизов со своим проектом, но Морис сейчас рассматривает и другой вариант — подарить памятник одному из французских заведений, которые рассказывают о жизни и деятельности Шарля де Голля. Одно из таких пространств есть в музее армии в Париже.

— Если здесь скульптура никому будет не нужна, то там ее заберут сразу же. И ее, конечно, во Франции увидит намного больше людей, чем здесь. Но мне бы очень хотелось, чтобы этот памятник остался именно в Щучине, — говорит Морис.

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