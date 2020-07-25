Родные политзаключенного Дмитрия Фурманова сообщили, что начинают бессрочную голодовку протеста

Источник материала: Tut.by

Мама и жена политзаключенного Дмитрия Фурманова намерены с 26 июля начать голодовку. Об этом семья сообщила в специально записанном видеообращении.



Фото из социальных сетей

В видеообращении отец политзаключенного Александр Фурманов рассказывает, что уже больше двух месяцев его сын находится в СИЗО. Он считает, что «следствие затянулось и зашло в тупик» и подчеркивает, что уверен в невиновности своего сына. Мужчина напоминает, что по поводу судьбы сына обращался к президенту, но ответа так и не получил.

— В связи с этим наша семья вынуждена пойти на радикальные меры. Мы в знак протеста объявляем бессрочную голодовку.

Голодать будут мама и жена политзаключенного, сам Александр Фурманов — инвалид II группы — по состоянию здоровья этого делать не может. Голодовку семья намерена начать 26 июля, голодать собираются в Минске под стенами СИЗО на Володарского.

— Наши требования — незамедлительно освободить Дмитрия Фурманова и таких же политических заключенных, находящихся в СИЗО-1, и прекратить против них уголовное дело.

Александр Фурманов говорит, что о своей акции они уведомили председателя Гродненского облисполкома, главу Администрации президента, главу Совета Республики, министра внутренних дел, председателя Следственного комитета, Генпрокурора, главу Верховного суда, а также представителей ЕС и ООН в Беларуси.

Александр Фурманов также высказал надежду, что семья будет «услышана и понята».



Фото предоставлено родными Дмитрия Фурманова

Напомним, координатор инициативной группы Светланы Тихановской по Гродненской области Дмитрий Фурманов был задержан вместе с Сергеем Тихановским в Гродно 29 мая. Ему предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 342. (Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти). Белорусские правозащитники признали Дмитрия Фурманова, как и других задержанных по делу Тихановского, политзаключенным. Amnesty International назвала Фурманова узником совести.