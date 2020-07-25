ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Родные политзаключенного Дмитрия Фурманова сообщили, что начинают бессрочную голодовку протеста

25.07.2020 14:50 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Мама и жена политзаключенного Дмитрия Фурманова намерены с 26 июля начать голодовку. Об этом семья сообщила в специально записанном видеообращении.


Фото из социальных сетей

В видеообращении отец политзаключенного Александр Фурманов рассказывает, что уже больше двух месяцев его сын находится в СИЗО. Он считает, что «следствие затянулось и зашло в тупик» и подчеркивает, что уверен в невиновности своего сына. Мужчина напоминает, что по поводу судьбы сына обращался к президенту, но ответа так и не получил.

— В связи с этим наша семья вынуждена пойти на радикальные меры. Мы в знак протеста объявляем бессрочную голодовку.

Голодать будут мама и жена политзаключенного, сам Александр Фурманов — инвалид II группы — по состоянию здоровья этого делать не может. Голодовку семья намерена начать 26 июля, голодать собираются в Минске под стенами СИЗО на Володарского.

— Наши требования — незамедлительно освободить Дмитрия Фурманова и таких же политических заключенных, находящихся в СИЗО-1, и прекратить против них уголовное дело.

Александр Фурманов говорит, что о своей акции они уведомили председателя Гродненского облисполкома, главу Администрации президента, главу Совета Республики, министра внутренних дел, председателя Следственного комитета, Генпрокурора, главу Верховного суда, а также представителей ЕС и ООН в Беларуси.

Александр Фурманов также высказал надежду, что семья будет «услышана и понята».


Фото предоставлено родными Дмитрия Фурманова
Гродно парня написал письмо Лукашенко">
«Мой сын не преступник и не уголовник». Отец задержанного в Гродно парня написал письмо Лукашенко

Напомним, координатор инициативной группы Светланы Тихановской по Гродненской области Дмитрий Фурманов был задержан вместе с Сергеем Тихановским в Гродно 29 мая. Ему предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 342. (Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти). Белорусские правозащитники признали Дмитрия Фурманова, как и других задержанных по делу Тихановского, политзаключенным. Amnesty International назвала Фурманова узником совести.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мама и жена политзаключенного Дмитрия Фурманова намерены с 26 июля начать голодовку. Об этом семья сообщила в специально записанном видеообращении.
 
Новости дня
Новости общества
 
Рубашка поло - базовая вещь мужского гардероба. Тренды и ошибки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

24.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
25.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика