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Оранжевый уровень опасности объявлен на вторую половину субботы: ожидаются сильные грозы

25.07.2020 14:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В субботу, 25 июля, во многих районах республики ожидаются грозы. Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Синоптики предупреждают, что с 15 до 20 часов сегодня во многих районах республики ожидаются грозы, которые сохранятся до 22 часов.

В столице и Минской области также ожидаются грозы.

Рекомендации МЧС

При грозе

  • Чтобы избежать поражения молнией, по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы.
  • Во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн.
  • Отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов.
  • Если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле.

При сильных ливнях

  • Воздержитесь от поездок по городу, по возможности оставайтесь в квартире или на работе. Включите средства проводного и радиовещания.
  • Если сильный дождь застал вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления.
  • Если здание (помещение), в котором вы находитесь, подтапливает, постарайтесь покинуть его и перейти на ближайшую возвышенность.
  • Если покинуть здание нельзя, поднимитесь на верхние этажи, выключите электричество и газ, плотно закройте окна, двери и сообщите о своем местонахождении в дежурную службу МЧС по тел. 101.

 
 
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В субботу, 25 июля, во многих районах республики ожидаются грозы. Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности.
 
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