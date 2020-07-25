|
Оранжевый уровень опасности объявлен на вторую половину субботы: ожидаются сильные грозы
25.07.2020 14:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В субботу, 25 июля, во многих районах республики ожидаются грозы. Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности.
Синоптики предупреждают, что с 15 до 20 часов сегодня во многих районах республики ожидаются грозы, которые сохранятся до 22 часов.
В столице и Минской области также ожидаются грозы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В субботу, 25 июля, во многих районах республики ожидаются грозы. Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)