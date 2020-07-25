Оранжевый уровень опасности объявлен на вторую половину субботы: ожидаются сильные грозы

Источник материала: Tut.by

В субботу, 25 июля, во многих районах республики ожидаются грозы. Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Синоптики предупреждают, что с 15 до 20 часов сегодня во многих районах республики ожидаются грозы, которые сохранятся до 22 часов.

В столице и Минской области также ожидаются грозы.

Рекомендации МЧС При грозе Чтобы избежать поражения молнией, по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы.

Во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн.

Отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов.

Если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле. При сильных ливнях Воздержитесь от поездок по городу, по возможности оставайтесь в квартире или на работе. Включите средства проводного и радиовещания.

Если сильный дождь застал вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления.

Если здание (помещение), в котором вы находитесь, подтапливает, постарайтесь покинуть его и перейти на ближайшую возвышенность.

Если покинуть здание нельзя, поднимитесь на верхние этажи, выключите электричество и газ, плотно закройте окна, двери и сообщите о своем местонахождении в дежурную службу МЧС по тел. 101.