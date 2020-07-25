«За нас особо переживать не надо». О чем пишут на волю блогеры Кабанов и Петрухин, которые находятся в СИЗО

Источник материала: Tut.by

Больше месяца назад были задержаны брестский блогер Сергей Петрухин и его коллега из Березы Александр Кабанов, которые также являются активистами движения по борьбе с аккумуляторным заводом. Они находятся в СИЗО в Минске как обвиняемые по «делу Тихановского» . Белорусские правозащитники признали их политзаключеными, пишет «Брестская газета» .



Фото: фейсбук Александра Кабанова

Единственный способ связи с Кабановым и Петрухиным сейчас — письма и открытки. Активист Дмитрий Андросюк по просьбе «БГ» показал письма, которые получил в ответ на свои открытки. Письмо Петрухина совсем короткое, у Кабанова немного длиннее. Оба пишут, что у них все нормально, насколько это может быть в сложившейся ситуации.

«Читаю книги запоем. Обязательно напишу про это мемуары. Всем привет. Я в порядке, чего и всем желаю», — говорится в письме Сергея Петрухина.

«У нас все норм, как в тюрьме. Настроение нормальное, не унываю. Нам с Серегой еще одну статью предъявили, 369. Кого-то там оскорбили. За нас особо переживать не надо, я лично был готов к любому развитию событий. Жаль только, что не знаю, что там происходит на свободе. Всем аккумуляторщикам (так с подачи Александра Лукашенко называют противников завода АКБ — прим. ред.) большой привет!!!» — пишет Кабанов.

К слову, 30 июля у Александра Кабанова день рождения. Отправить поздравление блогеру можно по адресу: 220 030, Минск, улица Володарского, 2, СИЗО-1, Кабанову Александру Александровичу. На этот же адрес можно написать и Сергею Сергеевичу Петрухину. Если хотите получить ответ, вложите в свое письмо чистый конверт с обратным адресом.

Как ранее сообщалось, Сергею Петрухину предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса. ч. 1 ст. 342 УК РБ (Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти), ст. 369 УК РБ (Публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей) и ст. 391 УК РБ (Оскорбление судьи или народного заседателя в связи с осуществлением ими правосудия). Эти же статьи инкриминируют и Александру Кабанову.

Напомним, Сергея Петрухина уже привлекали к уголовной ответственности. В апреле прошлого года суд Ленинского района Бреста признал его виновным в публичных и оскорблении милиционеров и приговорил к крупному штрафу — 360 базовых (9 180 рублей). Кроме того, блогера обязали возместить моральный ущерб четырем потерпевшим сотрудникам милиции (в общей сложности 7500 рублей) и расходы на адвоката.

Правозащитники признали дело политически мотивированным.