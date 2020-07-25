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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Водная феерия, выставка спецтехники и мастерство спасателей. Минск отмечает День пожарной службы Когда стихия огонь и вода. Беларусь отмечает День пожарной службы. В столичном парке Горького сегодня основные мероприятия. Праздник спасателей - яркое событие...

Когда стихия огонь и вода. Беларусь отмечает День пожарной службы. В столичном парке Горького сегодня основные мероприятия. Праздник спасателей - яркое событие для минчан и гостей столицы. Взвод почетного караула Университета гражданской защиты МЧС открыл праздник. Четко, слаженно, все отработано до мелочей - так привыкли выполнять свои задачи спасатели на земле и на воде. И хороший тому пример - водный парад-фейерверк, гидроциклы, катера. А водолазы провели операцию по спасению человека.Продолжил мероприятия праздничный концерт. В то же время все желающие смогли ознакомиться с спецтехникой. Выставка организована прямо в парке. Отметим, история спасателей в нашей стране началась в конце XV века. Сегодня для решения возложенных задач созданы два десятка служб - спасательные, контролирующие, надзорные. Но основой является именно пожарная служба. Белорусские бойцы гордятся ей по праву.