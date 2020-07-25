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Водная феерия, выставка спецтехники и мастерство спасателей. Минск отмечает День пожарной службы

25.07.2020 15:36 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Когда стихия  огонь и вода.  Беларусь отмечает День пожарной службы. В столичном парке Горького сегодня основные мероприятия. Праздник спасателей - яркое событие для минчан и гостей столицы.  Взвод почетного караула Университета гражданской защиты МЧС  открыл праздник. Четко, слаженно, все отработано до мелочей - так привыкли выполнять свои задачи спасатели  на земле и на воде. И хороший тому пример  - водный парад-фейерверк, гидроциклы, катера. А водолазы провели операцию по спасению человека.

Продолжил мероприятия праздничный концерт. В то же время все желающие смогли ознакомиться с спецтехникой.  Выставка  организована прямо в парке. Отметим, история спасателей в нашей стране началась в конце XV века. Сегодня для решения возложенных задач созданы два десятка служб - спасательные, контролирующие, надзорные. Но основой является именно пожарная служба. Белорусские бойцы гордятся ей по праву.

 
 
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Когда стихия  огонь и вода.  Беларусь отмечает День пожарной службы. В столичном парке Горького сегодня основные мероприятия. Праздник спасателей - яркое событие...
 
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