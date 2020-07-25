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Праздник вкусной ягоды с национальным колоритом. В Глубоком проходит фестиваль вишни

25.07.2020 15:36 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Положительной динамики не было бы без самоотверженных профессионалов - наших врачей. Слова благодарности за их непростой труд звучали сегодня на фестивале вишни в Глубоком. На главной сцене состоялась церемония награждения медиков и волонтеров. 

Инна Хохолко, врач общей практики Глубокской центральной районной больницы: "Приятно всем. Во-первых,  праздник такой радостный. Конечно, приятно, что наш труд оценен. Медики сделали все, что могли. И победили".

Во время 8-го фестиваля вишни в Глубоком организованы широкая ярмарка, традиционное театрализованное шествие и чествование лучших работников района.  Гости фестиваля могут посетить резиденцию  Вишневой королевы. Также  у входа открыли памятный знак скворцу - большому любителю вишни и грозе местных садоводов.

 
 
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Положительной динамики не было бы без самоотверженных профессионалов - наших врачей. Слова благодарности за их непростой труд звучали сегодня на фестивале вишни в...
 
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