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Прием документов в вузы стартовал сегодня
25.07.2020 15:36 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЗаключительный этап вступительной кампании - прием документов в вузы - стартовал сегодня в стране. Заявления на бюджет принимают до 31 июля, на платную форму обучения - до 15 августа. Внутренние вступительные испытания в вузах пройдут с 1 по 7 августа. На бюджетные места студентов зачислят не позднее 11 августа, для обучения на платной основе - до 17. Всего же для студентов в этом году двери открыты в 50 высших учебных заведениях страны.
Игорь Карпенко, Министр образования Беларуси: "Всего в этом году мы примем порядка 55 тысяч человек, из них 27 тысяч на бюджетные формы (я сейчас не буду разбивать стационар, заочные и т.д.) и 28 тысяч на платной основе. Сразу могу сказать, что увеличился набор на инженерные, технологические специальности, спортивные, медицинские, традиционно сократился на ряд гуманитарных специальностей".
Отметим, что на ЦТ в этом году зарегистрировались 64 тысячи человек.
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Заключительный этап вступительной кампании - прием документов в вузы - стартовал сегодня в стране. Заявления на бюджет принимают до 31 июля, на платную форму...
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