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Дождь с грозами и сильным ветром в Загребе
25.07.2020 15:36 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНепогода в Загребе. Дождь с грозами и сильным ветром обрушился на столицу Хорватии в пятницу вечером и продолжился до сегодняшнего утра. Значительная часть города была затоплена. В центре не ходили трамваи. Часть машин была смыта водой в подземные переходы. Первые этажи торговых центров Загреба остаются под водой. Пожарная служба получила тысячу аварийных оповещений и работала круглосуточно. Один спасатель погиб.
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Непогода в Загребе. Дождь с грозами и сильным ветром обрушился на столицу Хорватии в пятницу вечером и продолжился до сегодняшнего утра. Значительная часть...
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