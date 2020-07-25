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Шоу "Макаенка, 9" подарит МЧС Беларуси тематический эфир

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Шоу "Макаенка, 9" поздравит пожарную службу Беларуси тематическим эфиром Пожарная служба Беларуси сегодня продолжает принимать и поздравления с профессиональным праздником, к которым присоединилась и Белтелерадиокомпания. И как...

Пожарная служба Беларуси сегодня продолжает принимать и поздравления с профессиональным праздником, к которым присоединилась и Белтелерадиокомпания. И как подарок - тематический эфир от шоу "Макаенка, 9".- со съемочной площадки. Если для журналистов выражение "горит эфир" - метафора, кто точно не шутит с огнем - это спасатели. Профессиональный праздник тех, кто знает, как действовать в чрезвычайных ситуациях - острый сюжет для телевизионного сценария. Именно по такому и отсняли тематический выпуск "Макаенка, 9". Правда, чтобы не отрывать огнеборцев от работы, команда шоу приехала в пожарное депо.Праздник работающих на передовой - тот случай, когда здание, с которого начиналась история пожарной службы, впервые стало съемочной площадкой, а главные помощники спасателей - декорациями тематического эфира. Для атмосферного кадра современную технику и экс-авто МЧС угнали из фондов музея аварийно-спасательного дела. С разрешения служащих.На бэкстейдже этот выпуск окрестили чрезвычайным. Команда шоу сработала не хуже МЧС, экстренно вышла из отпуска. На место выехали в полной готовности, правда, не боевой, а технической - на площадке задействовали ПТС и электростанцию. А в гости пригласили тех, с кем точно не придется переживать за свою безопасность, ведь даже в праздник спасатели продолжают заступать на дежурство. Для них - телегрим, съемки, интерактивы от авторской группы "Макаенка, 9" - первый опыт работы в кадре. А еще возможность услышать лайф-версию треков, которые в топе радиочартов.Спасательные подразделения МЧС работают не только на земле. О том, как не попасть в зону турбулентности и тушить пожары с неба, в эфире расскажут пилоты вертолетов Ми-8. Белорусские авиационные спасатели недавно вернулись из Турецкой Республики.За сменой локаций шоу следите в новом сезоне. Запуск напланируется в последних числах августа.смотрите сразу после "Панорамы".