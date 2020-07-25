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Шоу "Макаенка, 9" поздравит пожарную службу Беларуси тематическим эфиром

25.07.2020 22:08 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Пожарная служба Беларуси сегодня продолжает принимать и поздравления с профессиональным праздником, к которым присоединилась и Белтелерадиокомпания. И как подарок - тематический эфир от шоу "Макаенка, 9".

Дарья Тарасова - со съемочной площадки.  Если для журналистов выражение "горит эфир" -  метафора, кто точно не шутит с огнем - это спасатели. Профессиональный праздник тех, кто знает, как действовать в чрезвычайных ситуациях - острый сюжет для телевизионного сценария. Именно по такому и отсняли тематический выпуск "Макаенка, 9". Правда, чтобы не отрывать огнеборцев от работы, команда шоу приехала в пожарное депо. 


Праздник работающих на передовой - тот случай, когда здание, с которого начиналась история пожарной службы, впервые стало съемочной площадкой, а главные помощники спасателей - декорациями тематического эфира. Для атмосферного кадра современную технику и экс-авто МЧС угнали из фондов музея аварийно-спасательного дела. С разрешения служащих.


Шоу "Макаенка, 9" подарит МЧС Беларуси тематический эфир 

Шоу "Макаенка, 9" подарит МЧС Беларуси тематический эфир.jpg


На бэкстейдже этот выпуск окрестили чрезвычайным. Команда шоу сработала не хуже МЧС, экстренно вышла из отпуска. На место выехали в полной готовности, правда, не боевой, а технической - на площадке задействовали ПТС и электростанцию. А в гости пригласили тех, с кем точно не придется переживать за свою безопасность, ведь даже в праздник спасатели продолжают заступать на дежурство. Для них - телегрим, съемки, интерактивы от авторской группы "Макаенка, 9" - первый опыт работы в кадре. А еще возможность услышать лайф-версию треков, которые в топе радиочартов. 
Шоу "Макаенка, 9" подарит МЧС Беларуси тематический эфир.jpg


Спасательные подразделения МЧС работают не только на земле. О том, как не попасть в зону турбулентности и тушить пожары с неба, в эфире расскажут пилоты вертолетов Ми-8. Белорусские авиационные спасатели недавно вернулись из Турецкой Республики. 

За сменой локаций шоу следите в новом сезоне. Запуск на "Беларусь 1" планируется в последних числах августа. Чрезвычайный выпуск "Макаенка, 9" смотрите сразу после "Панорамы". 

 
 
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Пожарная служба Беларуси сегодня продолжает принимать и поздравления с профессиональным праздником, к которым присоединилась и Белтелерадиокомпания. И как...
 
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