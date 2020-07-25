Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белкартография подготовила и выпустила карту Глубокского края Белкартография подготовила и выпустила карту края с богатейшей историей. О ней повествуют многочисленные памятники архитектуры, истории и археологии. Это и собор...

Белкартография подготовила и выпустила карту края с богатейшей историей. О ней повествуют многочисленные памятники архитектуры, истории и археологии. Это и собор Рождества Пресвятой Девы Марии 17-го века, и костел Святой Троицы, и костел Святой Анны в деревне Мосар, которую называют белорусским Версалем. А еще чистота и уникальность 106-ти озер. Эталон ландшафта Белорусского поозерья. Здесь расположено и самое глубокое озеро Беларуси - Долгое (его глубина 57 метров). А еще местный дендросад - второй по величине после минского ботанического, глубокская сгущенка и огромное количество памятников семье, вишне, книге, Мюнхгаузену, Иисусу, самарянке. А сегодня в туристическом маршруте появился и памятник скворцу!