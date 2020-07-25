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В жилых комплексах "Минск Мир", "Парк Челюскинцев" и "Маяк Минска" предусмотрены многочисленные коммерческие помещения

25.07.2020 22:36 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Недвижимость - как инвестиция в будущее. Белорусский застройщик дает возможность на выгодных условиях начать собственный бизнес. Стать владельцем ресторана, флористического бутика или же салона красоты может каждый. В новых жилых комплексах "Минск Мир", "Парк Челюскинцев" и "Маяк Минска" предусмотрены многочисленные коммерческие помещения. Как это работает - расскажут сами минчане.


Недвижимость - как инвестиция в будущее


"Минск Мир" - самый современный проект в стране и самый масштабный в Европе. Возводится по принципу "город в городе". Помимо детских садов, школ, медцентров и паркингов, здесь будет международный финансовый центр. А на первых этажах многих жилых зданий - коммерческие помещения, чтобы в такой развитой инфраструктуре минчане могли развивать бизнес. Эту возможность учла и Юлия Царева. Летом она приобрела квартиру в доме "Александрия", а чуть позже выкупила торговые помещения в "Эмиратс Волне".


Строительство ЖК идет ускоренными темпами


Комплекс строится очень быстро, с опережением графиков. В продажу постоянно поступают новые дома: пару недель назад - "Копенгаген", "Санкт-Петербург" и "Флоренция". Квартиры активно покупаются, ведь до конца августа действует летняя акция с выгодными ценами и беспроцентная рассрочка от застройщика сроком на 10 лет. Даже без первого взноса! Коммерческая недвижимость в таком комплексе тоже всегда востребована. Ее преимущества оценила и Елена Гинько.

А учредитель многопрофильного образовательного центра Mulberry Club Ирина Баценко свою лингвистическую школу решила перенести в комплекс "Маяк Минска". На пешеходном бульваре Пикассо на нижних этажах зданий размещаются салоны красоты, кондитерские, магазины.

В "Парке Челюскинцев" в доме №1 также предусмотрены помещения коммерческого назначения. Здесь предлагают административно-торговые площади от 12 до 300 квадратных метров. А в доме "Вог" уже работают кафе и магазинчики. Выгодные предложения сохраняются и на квартиры. Ставки по кредитам - от 3,99% годовых на срок до 20 лет. Есть и длительная рассрочка на срок до 120 месяцев. Без процентов. Но напомним, что все летние акции действуют только до конца августа. 

 
Теги: Минск
 
 
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Недвижимость - как инвестиция в будущее. Белорусский застройщик дает возможность на выгодных условиях начать собственный бизнес. Стать владельцем ресторана,...
 
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