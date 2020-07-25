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В Глубоком открыли памятный знак скворцу

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Фестиваль вишни проходит в Глубоком Бренд, угощение и идея для праздника. Фестиваль вишни проходит в Глубоком. Восьмой и, как говорят местные жители, первый - под проливным дождем. Однако даже непогода...

Бренд, угощение и идея для праздника. Фестиваль вишни проходит в Глубоком. Восьмой и, как говорят местные жители, первый - под проливным дождем. Однако даже непогода не помешала организовать широкую ярмарку, традиционное театрализованное шествие и чествование лучших работников района. На главную сцену пригласили врачей Глубокской больницы и волонтеров. Гости фестиваля могли посетить и резиденцию Вишневой королевы. Причем в городе даже установлен памятник вишне и одна из улиц носит название Вишневая - заложен сад. Местные жители убеждены: их ягода - самая вкусная.Большому любителю вишни и грозе местных садоводов. Состоялась вишневая свадьба, большая дегустация блюд из вишни и широкая ярмарка. Праздник продлится до позднего вечера. Впереди гостей ждет салют и по традиции состоится аукцион по продаже знаменитого вишневого пирога.