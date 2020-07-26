Кореличчина вчера и сегодня: уверенным шагом к новым высотам в промышленности

Источник материала: Полымя

Одну из немаловажных ролей в экономике района играет промышленность, продукция которой определяет экспортный потенциал района. Какие изменения произошли в сфере за последние пять лет? Чего достигли, а что еще предстоит предприятиям Кореличского края?..





По словам заместителя председателя райисполкома Игоря Лазаревича, за текущую пятилетку на Кореличчине сформировалась положительная динамика производства, где индекс роста составил 106%. Промышленные предприятия района выпускают продукцию, конкурентную как по национальным, так и по международным стандартам.

Основу промышленного комплекса района составляют пять предприятий: ОАО «Кореличи-Лён», Кореличское унитарное коммунальное предприятие бытового обслуживания населения, Кореличский сырцех «Новогрудские Дары» филиала ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат», а также Мирский и Ворончанский филиалы ОАО «Гродненский ликеро-водочный завод». Благодаря постоянной модернизации, внедрению новых технологий, расширению ассортимента с учетом востребованности, продукция кореличских предприятий продолжает пользоваться спросом не только на внутреннем, но и на внешнем рынке. За период с 2016 по 2019 год экспорт товаров, произведенных в регионе, вырос на 86%. В денежном выражении – с 1,9 млн долларов в 2017 году до 3,6 млн долларов в 2019 году. Прорывом стал выход на новые рынки сбыта – Вьетнам и Нидерланды.





Продукция Кореличского сырцеха «Новогрудские Дары» филиала ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат» пользовалась спросом всегда. Из года в год сыры популярнейших сортов становятся лауреатами престижных выставок, фестивалей и конкурсов. Их вкус узнаваем и любим, а люди, на протяжении долгих лет работающие на предприятии, делают все возможное, чтобы продукт оказался качественным и полезным.

За последние пять лет на Кореличском сырцехе проведена реконструкция и ремонт помещений для хранения продукции – они способны вместить в себя до пятисот тонн. Новый вид приобрел и склад для хранения оборотной тары, построены и введены в эксплуатацию водонапорная башня и артезианская скважина. Коснулась модернизация и нескольких цехов – копчения сыра и изготовления полутвердого сыра, куда также приобретено современное оборудование.

За пятилетний срок на территории предприятия удалось установить станцию обезжелезивания воды и построить новые складские помещения для производственных припасов, провести ремонт помещений электромеханической мастерской. Также на территории Кореличского сырцеха провели асфальтирование дорог, установили систему видеонаблюдения и переоборудовали здание прачечной.

Что касается непосредственно продукции, то на сегодняшний день кореличский филиал выпускает более десяти ее видов, среди которых и казеин – сложный белок, служащий основой для изготовления строительной продукции. Не исключением является и заменитель цельного молока для сельскохозяйственных животных, который вырабатывается хоть и в небольших количествах, но все равно продолжает пользоваться спросом.

За пять лет Кореличский сырцех сумел значительно нарастить производственные темпы. Если в 2015 году предприятие принимало на переработку 4230 тонн молока, то в 2019 году этот показатель закрепился на уровне 6877 тонн. В начале пятилетки предприятие изготавливало 110 тонн сыра, а в ее конце – в два раза больше (238 тонн). В общей сложности Кореличским сырцехом «Новогрудские Дары» филиала ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат» за пять лет произведено продукции на общую сумму в 17,692 тыс. руб., а выручка от реализации составила 16,754 тыс. руб.





ОАО «Кореличи-Лён» – одно из крупнейших льноперерабатывающих предприятий республики, имеющих современный уровень производства. Основным видом деятельности является выращивание льна, заготовка и первичная переработка льнотресты, производство длинного и короткого льноволокна. Наряду с этой продукцией заводом производится веревка, шпагат, пакля, топливные костробрикеты, льняное и рапсовое масло, жмых, а также спецодежда, которой завод обеспечивает не только своих работников, но и многие предприятия республики.

В 2015 году в соответствии с инвестиционным проектом «Реконструкция ОАО «Кореличи-Лён» была завершена модернизация льнозавода на общую сумму 23,1 млн рублей. На сегодняшний день выработка длинного и короткого льноволокна осуществляется на высокопроизводительных линиях бельгийской фирмы «Depoortеre» и на линиях МТА российского производства. Благодаря этому оборудованию удается заметно снизить затраты и, как следствие, сделать продукцию более конкурентноспособной.

Из года в год увеличиваются и посевные площади предприятия. В 2020 году сырьевая зона ОАО «Кореличи-Лён» составила 3400 га на территориях Кореличского, Новогрудского и Лидского районов. 90% площадей возделывается силами мехотряда, который оснащен новейшими средствами механизации, включая более ста единиц техники и необходимую ремонтную базу. К слову, техника за прошедшие годы оснащена приборами контроля и учета расхода топлива, что также позволяет повысить эффективность производства.

Высокие показатели достигаются не только благодаря новым технологиям, но и приобретению современной техники отечественных и зарубежных производителей. За последние пять лет в арсенале предприятия появились автомобиль, автоцистерна, плуг, погрузчик, культиватор, пресс и многое другое.

За пять лет выручка от реализации продукции на ОАО «Кореличи-Лён» составила 33645 тыс. руб., а среднемесячная заработная плата увеличилась примерно на двести пятьдесят рублей.

По итогам районного смотра-конкурса сельскохозяйственной техники и готовности ремонтно-обслуживающей базы предприятия к работе в зимних условиях в 2019 году ОАО «Кореличи-Лён» заняло третье место.





Кореличское УКП БОН – многопрофильное предприятие, которое работает не только в сфере оказания услуг, но и в производстве промышленной продукции. Абсолютное ее большинство – 54,3% – составляют изделия из искусственного меха. Далее идет пошив спецодежды (30,2%) и индивидуальный пошив (4,7%).

За последние годы на предприятии полностью обновили швейное оборудование, ввели новые рабочие места и увеличили среднемесячную заработную плату. За период с 2015 по 2019 год УКП БОН приобрело автомобиль для оказания выездного обслуживания населения, а также пуговичную и петельную машины для швейного производства. Было заменено оборудование для вставки замков в обувь, приобретен ламинатор для ламинирования документов и принтер для цветной печати фотографий. Материальную основу предприятия также пополнили две холодильные витрины для торговли продовольственными товарами в фирменном магазине «Успех»: это позволило улучшить выкладку мясной продукции и увеличить реализацию мяса и пищевых субпродуктов.

Также за последнюю пятилетку УКП БОН произвело ремонт комплексного приемного пункта в Мире (фасад и внутренние помещения), а также парикмахерской и санузлов Дома быта в райцентре. Оборудованы бытовые помещения для работников швейного цеха, ателье, парикмахерской, постоянно обновляется прокатный фонд.





Основным видом деятельности филиала Гродненского ликёро-водочного завода в Воронче является производство ржаного солода, который широко используется в хлебобулочной промышленности. Ежемесячное производство составляет около ста тонн, а рынками сбыта в республике служат пекарни Барановичей, Несвижа, Слуцка и частная компания «Альфалюкс». Кроме того, ворончанский солод экспортируется в Российскую Федерацию и Украину. Что касается модернизации, то за пять лет она также не обошла завод стороной. В 2015 году в Воронче была запущена линия по розливу стеклоомывающей жидкости, в 2019 году – выпуск дезинфицирующего средства.





Работа Мирского филиала ОАО «Гродненский ликёро-водочный завод» также не стоит на месте. С 2015 по 2019 год предприятие реализовало 3337 тонн концентрата квасного сусла, в том числе экспортируя продукцию в Россию, Польшу и Литву. Поставки ректификованного спирта «Люкс» идут в Туркменистан, Азербайджан, Грузию и Германию. За этот период реконструирован цех концентрата квасного сусла продуктивностью до 4,5 тонн в сутки, а также налажен выпуск сепарированной барды. Общая выручка от реализации продукции за пять лет составила 12154 тыс. руб., а инвестиции в основной капитал – 2855 тыс. руб.

Виктория КОСТЮК

Фото из архива редакции