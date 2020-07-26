В Кореличском районе против браконьера возбуждено уголовное дело

Источник материала: Полымя

Сегодня существует множество возможностей у любого рыбака приобрести в магазине различные снасти для рыбалки. Чего только там нет! Порой даже можно встретить и легко приобрести и запрещенные.





Время нереста прошло, а проблема осталась – всякие ловкачи тащат рыбу из тепловой воды, ошалевшую и беспомощную, сетями. Их ловят – они снова тащат!

Между браконьером и любителем проведена граница – закон. Любитель изучает правила и старается их соблюдать, а браконьер так и норовит пойти в обход, обхитрить, украсть. Опытный браконьер сразу сбросит добычу и сеть в реку, а потом будет долго рассказывать, что просто мимо проплывал и вообще понятия не имеет, откуда здесь сеть.

О правилах слышали много, но мало кто с ними дословно знаком. И только тогда, когда, как говорится «клюнет петух», вот тогда-то станешь знакомиться с этими правилами поближе. И начнешь понимать, что можно и что нельзя.

Изучив пункты 101 и 109 Правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 08.12.2005 № 580, в редакции Указа Президента Республики Беларусь от 05.12.2013 № 551, можно узнать, какие же орудия и способы лова на сегодня считаются разрешенными и запрещенными соответственно.

Заглянув в пункт 105 Правил, можно прочитать, на какой период устанавливается запрет на промысловую и любительскую ловлю рыбы в областях республики. Так, для водоемов Гродненской области запрет действовал с 22 марта по 30 мая.

Для нарушителей правил весенний запрет не обещает ничего хорошего. Браконьеров ожидают серьезные штрафы и конфискация средств добычи. Денежные начеты предусмотрены как за незаконную ловлю, так и за каждую выловленную особь запрещенных к вылову рыб (каждая особь оценивается по отдельной таксе, при этом ее вес не имеет значения).

Горе-рыболов, застигнутый во время незаконной ловли, может быть оштрафован на 50 базовых величин. Если суммарный ущерб от его правонарушения превысит 100 базовых величин, наступает уголовная ответственность. В период нереста вред, причиненный окружающей среде, за каждую особь считается в трехкратном размере.

Для тех любителей природы, которым нравится рыбалка, запреты не стали неожиданностью: рыбаки уже привыкли к сезонным ограничениям ловли и признают их необходимость. Однако не все готовы принимать и соблюдать правила.

Так, в ночь с 7 на 8 мая 2020 года в период запрета на лов всех видов рыб, житель Кореличского района ставил ставную сеть на затоке р. Нёман вблизи д. Еремичи, а в это время за ним наблюдали инспекторы охраны животного и растительного мира, которые сфотографировали мужчину во всех возможных ракурсах.

Ранее мужчина неоднократно ловил рыбу в р. Нёман, но без нарушений Правил, с использованием имеющихся у него в большом количестве удочек. А в этот день решил воспользоваться сетью, которую приобрел около 5 лет назад.

Когда рыбака задерживали, он не оказывал сопротивления. Вел себя вежливо, вину не отрицал, ссылаясь лишь на то, что рыбалка для него – это способ накормить семью.

Улов оказался не мал – браконьер поймал 44 особи рыбы, общим весом почти 41 кг.

В результате ущерб, нанесенный окружающей среде, составил 423 базовые величины, или 11421 рубль, что является особо крупным размером. В отношении браконьера возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 281 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Еще один «рыбак-любитель», житель г. Новогрудка, также попал в объектив камеры инспекторов охраны животного и растительного мира. Под утро 23 июня 2020 г. он в запрещенном месте пытался осуществить покушение на добычу рыбу при помощи сети длиной 10 метров. Нарушителю «повезло» — поймать рыбы он не успел. Тем не менее, незаконный способ ловли и неснятая административная ответственность привели к возбуждению уголовного дела по ч. 1 ст. 281 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

К слову, сейчас же придется отвечать, даже если сеть просто пылится без надобности на чердаке.

Так и случилось с жителем Кореличского района, который около 15 лет хранил в хозяйственной постройке подъемную сеть размером 1,5х1,5 метра, являющуюся незаконным орудием добычи рыбы и других водных животных. В отношении кореличчанина был начат административный процесс по статье 15.36 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях «Незаконные изготовление, приобретение, хранение или сбыт орудий добычи рыбы и других водных животных». Ему грозит штраф от 5 до 50 базовых величин.

Любителям рыбалки с запрещенными орудиями лова теперь, чтобы не иметь больших неприятностей, к водоемам лучше вообще не приближаться. И всем совет: не забывайте вместе с удочками-сачками прихватить из дома совесть и чувство меры!

Максим ЛАГУТА,

заместитель начальника Новогрудской межрайонной инспекции

охраны животного и растительнооо мира