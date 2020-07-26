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Нужно ли платить налог несовершеннолетнему ремесленнику?

26.07.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Читательница газеты «Полымя» поинтересовалась, нужно ли 14-летнему ребенку платить налоги, если он занимается творчеством и решит продать изделие, изготовленное своими руками. И куда нужно обращаться жителю Кореличского района в случае регистрации: в налоговый орган Кореличского или Новогрудского района?

Нужно ли платить налог несовершеннолетнему ремесленнику?

На вопрос читателя отвечает главный государственный налоговый инспектор управления по работе с плательщиками по Кореличскому району инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Новогрудскому району Светлана ТРОЦКАЯ.

Деятельность физических лиц по изготовлению и реализации товаров, выполнению работ, оказанию услуг с применением ручного труда и инструмента, осуществляемая самостоятельно, без привлечения иных физических лиц, является ремесленной деятельностью. Порядок ее осуществления определен Указом Президента Республики Беларусь от 9 октября 2017 № 364 «Об осуществлении физическими лицами ремесленной деятельности» (далее — Указ 364), а порядок налогообложения при осуществлении такой деятельности – главой 38 Налогового кодекса Республики Беларусь.

Для уплаты сбора за осуществление ремесленной деятельности необходимо:

обратиться в налоговые органы (подпункт 1.1 пункта 1 статьи 22, подпункт 2.2 статьи 26, пункт 1 статьи 69 Налогового кодекса Республики Беларусь (далее – НК) для постановки на учет;

приобрести книгу учета проверок (подпункт 2.1 пункта 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 18.03.2010 №383 «О некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 16.10.2009 № 510»);

произвести уплату сбора за осуществление ремесленной деятельности в размере одной базовой величины в календарный год, определяемой на дату его уплаты (в настоящее время ее размер составляет 27 рублей).

Согласно пункту 2 статьи 372 НК уплата сбора за осуществление ремесленной деятельности производится за полный последующий календарный год – не позднее 28-го числа последнего месяца текущего календарного года, а в иных случаях – до начала осуществления ремесленной деятельности.

Поскольку несовершеннолетний гражданин в возрасте 14 лет обладает частичной дееспособностью, то дееспособность такого лица восполняется дееспособностью его законных представителей — родителей, следовательно, постановка на учет в налоговых органах с целью уплаты сбора за осуществление ремесленной деятельности может быть осуществлена лицом в возрасте 14 лет при наличии согласия его законных представителей (п.п. 1, 4 статьи 24 НК, ст. 73 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье).

Для рассмотрения вопросов, касающихся ремесленной деятельности в части уплаты ремесленного сбора, жителям Кореличского района необходимо обращаться в управление по работе с плательщиками по Кореличскому району инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Новогрудскому району по адресу: г.п. Кореличи, ул. 1 Мая, 4а, тел. 75013.

Рассмотрение вопросов, касающихся ремесленной деятельности, (вопросов, не связанных с налогообложением: порядка осуществления ремесленной деятельности, отнесения видов деятельности к ремесленной и т.д.), производится отделом экономики Кореличского райисполкома.

Служба информации «Полымя»

 
 
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Читательница газеты «Полымя» поинтересовалась, нужно ли 14-летнему ребенку платить налоги, если он занимается творчеством и решит продать изделие, изготовленное...
 
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