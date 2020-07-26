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До конца года взыскивать деньги в бесспорном порядке на основании исполнительных надписей смогут только органы принудительного исполнения
26.07.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Согласно документу, до конца года взыскание в бесспорном порядке денежных средств с банковских счетов плательщиков на основании исполнительных надписей может осуществляться только органами принудительного исполнения в рамках исполнительных производств.
Указ даст возможность исключить автоматическое исполнение оформленного на основании исполнительной надписи платежного требования взыскателя и даст возможность должнику в случае нарушения его прав своевременно обратиться в суд с заявлением о признании исполнительной надписи не подлежащей исполнению.
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