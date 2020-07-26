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О главных событиях недели расскажем в "Главном эфире"

26.07.2020 12:06 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Мобилизовать все силы и убрать поля качественно. Успех аграриев как залог благосостояния страны. Также, как и новые социальные объекты, которые на неделе открылись в Гомеле и Марьиной Горке. О главных событиях недели расскажем сегодня в 9 вечера в "Главном эфире". 
 
Теги: Гомель
 
 
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Мобилизовать все силы и убрать поля качественно. Успех аграриев как залог благосостояния страны. Также, как и новые социальные объекты, которые на неделе открылись...
 
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