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О главных событиях недели расскажем в "Главном эфире"
26.07.2020 12:06 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTМобилизовать все силы и убрать поля качественно. Успех аграриев как залог благосостояния страны. Также, как и новые социальные объекты, которые на неделе открылись в Гомеле и Марьиной Горке. О главных событиях недели расскажем сегодня в 9 вечера в "Главном эфире".
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Мобилизовать все силы и убрать поля качественно. Успех аграриев как залог благосостояния страны. Также, как и новые социальные объекты, которые на неделе открылись...
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