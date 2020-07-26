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Открыт прием заявок на заселение в первый многоквартирный арендный дом Пинского района
26.07.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В деревне Галево в 4-этажном доме, реконструированном из здания бывшего общежития под многоквартирный жилой дом, завершены основные виды строительно-отделочных работ. Первый арендный дом-многоэтажку Пинского района планируют заселить первыми жильцами в начале августа. Прием заявлений от граждан на предоставление жилых помещений коммерческого использования в этом доме продлится до 3 августа.
Первыми под заселение нуждающихся в улучшение жилищных условий выставлены 10 квартир: восемь двухкомнатных квартир метражом от 50 до 60 квадратов и две – «однушки» по 40 квадратов. На сегодня цена арендной платы в месяц (без учета стоимости коммунальных услуг) – от 21 рубль 65 копеек до 32 рубля 29 копеек соответственно площади квартир.
Получить первую десятку квартир из государственного жилищного фонда могут граждане, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Впоследствии будут заселены и оставшиеся 22 квартиры по нормам и правилам, предусмотренным для государственного жилищного фонда коммерческого назначения.
Заявления граждан о предоставлении жилого помещения коммерческого использования принимаются Пинским райисполкомом (г. Пинск, ул. Днепровской флотилии, 21) с 20 июля по 3 августа 2020 года включительно в приемное время: понедельник-пятница: с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00. При себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Телефоны для справок (80165) 31 71 77, 65 11 06.
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