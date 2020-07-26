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Открыт прием заявок на заселение в первый многоквартирный арендный дом Пинского района

26.07.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Открыт прием заявок на заселение в первый многоквартирный арендный дом Пинского района
В жилье коммерческого использования госжилфонда района заселят первые 10 квартир.

В деревне Галево в 4-этажном доме, реконструированном из здания бывшего общежития под многоквартирный жилой дом, завершены основные виды строительно-отделочных работ. Первый арендный дом-многоэтажку Пинского района планируют заселить первыми жильцами в начале августа. Прием заявлений от граждан на предоставление жилых помещений коммерческого использования в этом доме продлится до 3 августа.

Первыми под заселение нуждающихся в улучшение жилищных условий выставлены 10 квартир: восемь двухкомнатных квартир метражом от 50 до 60 квадратов и две – «однушки» по 40 квадратов. На сегодня цена арендной платы в месяц (без учета стоимости коммунальных услуг) – от 21 рубль 65 копеек до 32 рубля 29 копеек соответственно площади квартир.

Получить первую десятку квартир из государственного жилищного фонда могут граждане, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Впоследствии будут заселены и оставшиеся 22 квартиры по нормам и правилам, предусмотренным для государственного жилищного фонда коммерческого назначения.

Заявления граждан о предоставлении жилого помещения коммерческого использования принимаются Пинским райисполкомом (г. Пинск, ул. Днепровской флотилии, 21) с 20 июля по 3 августа 2020 года включительно в приемное время: понедельник-пятница: с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00. При себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Телефоны для справок (80165) 31 71 77, 65 11 06.

Адрес жилого помещения коммерческого использования государственного жилищного фонда

Характеристика жилого помещения

Размер арендной платы за пользование жилым помещением в месяц (без учета коммунальных платежей)

ул. Юная д. 7Б, кв. 17,
д. Галево
Брестской области

двухкомнатная благоустроенная квартира, общая площадь 50,4 кв. м, жилая площадью 29,6 кв. м, расположена на первом этаже в четырехэтажном кирпичном жилом доме с центральным отоплением

27 рублей 22 копейки в месяц (по состоянию на.20.07.2020)

ул. Юная д. 7Б, кв. 18,
д. Галево
Брестской области

однокомнатная благоустроенная квартира, общая площадь 40,8 кв. м, жилая площадью 18,4 кв. м, расположена на первом этаже в четырехэтажном кирпичном жилом доме с центральным отоплением

22 рубля 03 копейки в месяц (по состоянию на 20.07.2020)

ул. Юная д. 7Б, кв. 19,
д. Галево
Брестской области

двухкомнатная благоустроенная квартира, общая площадь 59,8 кв. м, жилая площадью 30,3 кв. м, расположена на первом этаже в четырехэтажном кирпичном жилом доме с центральным отоплением

32 рубля 29 копеек в месяц (по состоянию на 20.07.2020)

ул. Юная д. 7Б, кв. 21,
д. Галево
Брестской области

двухкомнатная благоустроенная квартира, общая площадь 50,3 кв. м, жилая площадью 29,6 кв. м, расположена на втором этаже в четырехэтажном кирпичном жилом доме с центральным отоплением

27 рублей 16 копеек в месяц (по состоянию на 20.07.2020)

ул. Юная д. 7Б, кв. 23,
д. Галево
Брестской области

двухкомнатная благоустроенная квартира, общая площадь 55,0 кв. м, жилая площадью 28,3 кв. м, расположена на втором этаже в четырехэтажном кирпичном жилом доме с центральным отоплением

29 рублей 70 копеек в месяц (по состоянию на 20.07.2020)

ул. Юная д. 7Б, кв. 24,
д. Галево
Брестской области

двухкомнатная благоустроенная квартира, общая площадь 50,5  кв. м, жилая площадью 29,1 кв. м, расположена на втором этаже в четырехэтажном кирпичном жилом доме с центральным отоплением

27 рублей 27 копеек в месяц (по состоянию на 20.07.2020)

ул. Юная д. 7Б, кв. 25,
д. Галево
Брестской области

двухкомнатная благоустроенная квартира, общая площадь 49,9 кв. м, жилая площадью 29,1 кв. м, расположена на третьем этаже в четырехэтажном кирпичном жилом доме с центральным отоплением

26 рублей 95 копеек в месяц (по состоянию на 20.07.2020)

ул. Юная д. 7Б, кв. 26,
д. Галево
Брестской области

однокомнатная благоустроенная квартира, общая площадь 40,1 кв. м, жилая площадью 18,3 кв. м, расположена на третьем этаже в четырехэтажном кирпичном жилом доме с центральным отоплением

21 рубль 65 копеек в месяц (по состоянию на 20.07.2020)

ул. Юная д. 7Б, кв. 27,
д. Галево
Брестской области

двухкомнатная благоустроенная квартира, общая площадь 54,6 кв. м, жилая площадью 28,0 кв. м, расположена на третьем этаже в четырехэтажном кирпичном жилом доме с центральным отоплением

29 рублей 48 копеек в месяц (по состоянию на 20.07.2020)

ул. Юная д. 7Б, кв. 28,
д. Галево
Брестской области

двухкомнатная благоустроенная квартира, общая площадь 50,8 кв. м, жилая площадью 29,7 кв. м, расположена на третьем этаже в четырехэтажном кирпичном жилом доме с центральным отоплением

27 рублей 43 копейки в месяц (по состоянию на 20.07.2020)

По информации Пинского райисполкома

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