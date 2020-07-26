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Сегодня в Беларуси отмечают День работников торговли
26.07.2020 11:52 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОтрасль объединяет около 600 тысяч человек и занимает одно из главных мест по вкладу в экономику страны. Только за первое полугодие розничный товарооборот в Беларуси вырос до 25 миллиардов рублей. Покупают больше, чем в прошлом году. МАРТ как регулятор отмечает - отрасль сработала в достаточно позитивном ключе. Ценовая ситуация на рынке сегодня стабильна, большой выбор товаров, активная маркетинговая политика торговых сетей - много акций, распродаж. Количество магазинов превышает 120 тысяч единиц. Обеспеченность покупателей торговыми площадями на высоком уровне - 800 квадратных метров на тысячу человек.
Михаил Жигало, начальник управления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси: "На текущий момент в отрасли отмечается множество позитивных тенденций с точки зрения внедрения новых форм и методов обслуживания. На предприятиях торговли, на торговых объектах внедряются кассы самообслуживания. Отрасль смещается в развитие интернет-технологий, путем развития дистанционной торговли. Данные моменты позитивно отражаются на развитии отрасли и создают предпосылки для организации новых рабочих мест".
Торговля очень активно развивается и в сельской местности
345 указ Президента позитивно повлиял на деловую активность в небольших населенных пунктах. За полугодие количество магазинов за кольцевой увеличилось более чем на 3 с половиной процента, автолавок - на 12 процентов.
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Отрасль объединяет около 600 тысяч человек и занимает одно из главных мест по вкладу в экономику страны. Только за первое полугодие розничный товарооборот в...
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