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В деревне Будиловка открыли мемориальный комплекс

26.07.2020 12:06 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Докшицком районе открыли мемориал в честь местных жителей, воевавших на фронтах и в партизанских отрядах, подпольщиков и мирных жителей. Они отдали свои жизни за свободу и независимость родной земли. Расположен памятник в деревне Будиловке. На четырех гранитных плитах 106 имен. Обелиск возвели на народные пожертвования. Также накануне в Будиловке отметили и день деревни. Праздник прошел с размахом - звучала гармонь, были и танцы.
 
 
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В Докшицком районе открыли мемориал в честь местных жителей, воевавших на фронтах и в партизанских отрядах, подпольщиков и мирных жителей. Они отдали свои жизни за...
 
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