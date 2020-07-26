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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лучшего спасателя ОСВОД Минска выбрали на Вяче На водохранилище Вяча выбирали лучшего спасателя ОСВОД. Чемпионат города по спасательному многоборью прошел в 45-й раз. Почти 50 бойцов соревновались в вольном...

На водохранилище Вяча выбирали лучшего спасателя ОСВОД. Чемпионат города по спасательному многоборью прошел в 45-й раз. Почти 50 бойцов соревновались в вольном плавании, гребли на лодке на скорость и транспортировали потерпевшего на воде. Программа также включала броски спасательного круга на точность. Победители получили медали и памятные дипломы. Лучшие спасатели индивидуальных и командных зачетов в августе отправятся на республиканский этап соревнований.