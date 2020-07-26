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Лучшего спасателя ОСВОД Минска выбрали на Вяче
26.07.2020 12:22 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНа водохранилище Вяча выбирали лучшего спасателя ОСВОД. Чемпионат города по спасательному многоборью прошел в 45-й раз. Почти 50 бойцов соревновались в вольном плавании, гребли на лодке на скорость и транспортировали потерпевшего на воде. Программа также включала броски спасательного круга на точность. Победители получили медали и памятные дипломы. Лучшие спасатели индивидуальных и командных зачетов в августе отправятся на республиканский этап соревнований.
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На водохранилище Вяча выбирали лучшего спасателя ОСВОД. Чемпионат города по спасательному многоборью прошел в 45-й раз. Почти 50 бойцов соревновались в вольном...
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