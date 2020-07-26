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Брестские «аккумуляторщики» проигнорировали встречу по заводу в горисполкоме и прошли колонной по городу
26.07.2020 16:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
26 июля в Бресте противники аккумуляторного завода не пошли на встречу с руководством предприятия, которая проходила в актовом зале горисполкома. Вместо этого активисты прошли колонной по центральным улицам города.
В 12.00 активисты вышли на площадь Ленина, где два с половиной года кормят голубей в знак протеста со строительством аккумуляторного завода. Сотрудники милиции попросили их покинуть площадь и пройти в актовый зал горисполкома, где в 12.30 была назначена встреча с директором предприятия Дмитрием Бутовым и главным инженером Сергеем Дубновицким.
В назначенное время активисты подошли к актовому залу, но на встречу решили не идти. Около 40 противников завода же прошли колонной через площадь Ленина и дальше по улицам Пушкинской и Советской. Конечной точкой маршрута стала площадка возле кинотеатра «Беларусь». После этого активисты разошлись. Сотрудники милиции им не мешали. По предварительной информации, обошлось без задержаний.
— Позиция активистов твердая: мы против аккумуляторного завода. Поэтому обсуждать с руководством предприятия нам нечего, — пояснил правозащитник Роман Кисляк, который присутствовал на встрече. — Я остался в зале, чтобы задать вопросы по обеспечению безопасного хранения опасных материалов на заводе.
Несмотря на демарш противников завода, встреча с руководством предприятия все же состоялась. По словам Романа Кисляка, в зале присутствовали зрители, которые не являются активистами движения против аккумуляторного завода.
— После встречи часть из них прошла к припаркованному возле горисполкома микроавтобусу с надписью «Пинск» и на нем уехала, — говорит правозащитник.
В начале мероприятия Дмитрий Бутов рассказал тем, кто остался, что у компании есть положительное заключение государственной экологической и строительной экспертиз.
— Предприятие не осуществляет производственной деятельности. Чего мы ждем? Мы ожидаем отмену распоряжения председателя Брестского облисполкома о приостановке строительства. Ну и результата по местному референдуму. На сегодняшний день, если подготовить это все, то у нас есть вся разрешительная документация для того, чтобы мы могли приступить к пусконаладке. Только ожидаем решение ваших жителей по референдуму, — рассказал Дмитрий Бутов.
Что вообще происходит?
Напомним, строительство аккумуляторного завода ООО «АйПауэр» вызвало волну недовольства у жителей Бреста и нескольких деревень Брестского района. Они считают, что предприятие угрожает их здоровью. С 25 февраля 2018 года каждое воскресенье на площади Ленина в Бресте проходят встречи противников аккумуляторного завода.
14 июня 2019 года Брестский облисполком опубликовал на своем сайте распоряжение губернатора Анатолия Лиса о приостановлении строительства аккумуляторного завода «до устранения выявленных нарушений».
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