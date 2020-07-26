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Брестские «аккумуляторщики» проигнорировали встречу по заводу в горисполкоме и прошли колонной по городу

26.07.2020 16:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

26 июля в Бресте противники аккумуляторного завода не пошли на встречу с руководством предприятия, которая проходила в актовом зале горисполкома. Вместо этого активисты прошли колонной по центральным улицам города.


В 12.00 активисты вышли на площадь Ленина, где два с половиной года кормят голубей в знак протеста со строительством аккумуляторного завода. Сотрудники милиции попросили их покинуть площадь и пройти в актовый зал горисполкома, где в 12.30 была назначена встреча с директором предприятия Дмитрием Бутовым и главным инженером Сергеем Дубновицким.


На площади стояли несколько микроавтобусов

В назначенное время активисты подошли к актовому залу, но на встречу решили не идти. Около 40 противников завода же прошли колонной через площадь Ленина и дальше по улицам Пушкинской и Советской. Конечной точкой маршрута стала площадка возле кинотеатра «Беларусь». После этого активисты разошлись. Сотрудники милиции им не мешали. По предварительной информации, обошлось без задержаний.

— Позиция активистов твердая: мы против аккумуляторного завода. Поэтому обсуждать с руководством предприятия нам нечего, — пояснил правозащитник Роман Кисляк, который присутствовал на встрече. — Я остался в зале, чтобы задать вопросы по обеспечению безопасного хранения опасных материалов на заводе.


Несмотря на демарш противников завода, встреча с руководством предприятия все же состоялась. По словам Романа Кисляка, в зале присутствовали зрители, которые не являются активистами движения против аккумуляторного завода.

— После встречи часть из них прошла к припаркованному возле горисполкома микроавтобусу с надписью «Пинск» и на нем уехала, — говорит правозащитник.


В начале мероприятия Дмитрий Бутов рассказал тем, кто остался, что у компании есть положительное заключение государственной экологической и строительной экспертиз.

— Предприятие не осуществляет производственной деятельности. Чего мы ждем? Мы ожидаем отмену распоряжения председателя Брестского облисполкома о приостановке строительства. Ну и результата по местному референдуму. На сегодняшний день, если подготовить это все, то у нас есть вся разрешительная документация для того, чтобы мы могли приступить к пусконаладке. Только ожидаем решение ваших жителей по референдуму, — рассказал Дмитрий Бутов.


Что вообще происходит?

Напомним, строительство аккумуляторного завода ООО «АйПауэр» вызвало волну недовольства у жителей Бреста и нескольких деревень Брестского района. Они считают, что предприятие угрожает их здоровью. С 25 февраля 2018 года каждое воскресенье на площади Ленина в Бресте проходят встречи противников аккумуляторного завода.

14 июня 2019 года Брестский облисполком опубликовал на своем сайте распоряжение губернатора Анатолия Лиса о приостановлении строительства аккумуляторного завода «до устранения выявленных нарушений».

5 февраля 2020 года Экономический суд вынес решение по иску Брестского облисполкома к «АйПауэр» о возврате 5,7 млн рублей, которые были выделены компании из инновационного фонда на строительство аккумуляторного завода. Областные власти настаивали, что компания не выполнила условия договора о выделении средств, заключенного 25 октября 2016 года. Согласно ему, до 31 июля 2019 года аккумуляторный завод должны были ввести в эксплуатацию, но этого не произошло. Суд поддержал исковое требование облисполкома и обязал компанию вернуть выделенные средства. Компания подала апелляционную жалобу, но суд ее отклонил.

9 апреля 2020 года «АйПауэр» получил положительное заключение государственной экологической экспертизы по проекту строительства аккумуляторного завода, а спустя шесть дней — разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

На пресс-конференции 14 апреля директор «АйПауэр» Дмитрий Бутов сообщил, что завод планируется ввести в эксплуатацию во втором квартале этого года.

23 апреля Главгосстройэкспертиза приняла решение приостановить действие своего заключения по аккумуляторному заводу, которое было выдано 13 апреля, — до устранения имеющихся противоречий. Поводом стала информация, которая поступила в Главгосстройэкспертизу из Брестского облисполкома, — об источниках финансирования строительства аккумуляторного завода. 30 июня предприятие восстановило действие заключения главгосстройэкспертизы.

22 мая аккумуляторный завод под Брестом ООО «АйПауэр» выведен из-под контроля Группы компаний 1AK-GROUP — продали 100% долей в уставном фонде ООО «АйПауэр». В результате завод получил наименование ООО «Аккумуляторный Альянс». 85% доли компании принадлежат Сергею Кагановичу, а 15% — Дмитрию Баскову. Первый давно увлекается хоккеем, участвовал в соревнованиях с участием команды президента. Второй — гендиректор хоккейного клуба «Динамо-Минск» и тренер команды Александра Лукашенко.

22 июня президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с активистами пообещал, что судьбу аккумуляторного завода решит местный референдум.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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