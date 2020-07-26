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Тематика и количество промышленных экскурсий в Минске постоянно расширяется
26.07.2020 17:58 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПонаблюдать за работой часовых мастеров, которые собирают будильники уже больше 40 лет - это только один из вариантов промышленных экскурсий в Минске. А их количество и тематика постоянно расширяются. Кондитерские фабрики, крупные заводы открывают для туристов те двери, которые раньше были закрыты.
Надежда Сербиненко расскажет, как в Минске развивается промышленный туризм. Минский тракторный завод открыл свои цеха для посещения туристов в 2017 году. За это время на главном конвейере, где тракторы, как конструктор, собираются буквально за 5 минут, побывали сотни делегаций, экскурсионных групп, школьников и студентов. А проводит экскурсии по заводу неизменно Сергей Сидорович. Помимо катания, туристы также могут поучаствовать в сборке трактора и даже закрутить гайку на главном конвейере. Такой вид экскурсий "с полным погружением", в последние годы пользуется большим спросом.
А вот импульсом для развития промышленного туризма в Минске стал чемпионат мира по хоккею в 2014 году. Именно тогда иностранцам начали открываться наши кондитерские фабрики и промышленные гиганты. Еще один завод с богатой историей - Минский часовой - заново открыл двери для туристов буквально пару лет назад. Но первые экскурсии по цехам часовой гигант проводил еще 60 лет назад.
С марта из-за строгого соблюдения эпидемического режима посещения туристов на паузе. Но планируется, что первые экскурсии для организованных групп пройдут в сентябре. И уже по новому зданию. Полгода назад основные производственные цеха переехали из знаменитой башни с часами у парка Челюскинцев в новый корпус по соседству. Экскурсия по Минскому часовому заводу включает посещение нескольких цехов. Турист может узнать, как печатаются циферблаты, как собираются часы, а также будильники, например, вот эти - производятся для мировой торговой мебельной сети.
Узнать секреты часовых династий и сфотографироваться на фоне новой модели энергонасыщенного трактора, а еще попробовать только-только отлитые шоколадные конфеты и мороженое можно будет уже совсем скоро. Осенью промышленные экскурсии по знаменитым минским заводам возобновятся.
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Понаблюдать за работой часовых мастеров, которые собирают будильники уже больше 40 лет - это только один из вариантов промышленных экскурсий в Минске. А их...
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