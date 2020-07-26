ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Тихановская приехала с пикетом в Речицу

26.07.2020 15:38 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Светлана Тихановская и объединенный штаб проводят агитационный митинг в Речице. Утром, напомним, команда кандидата в президенты встречалась с жителями Жлобина. Вечером 26 июля их ждет Гомель — родина задержанного Сергея Тихановского. Как все проходит в Речице — можно смотреть в стриме.

Прямо сейчас в Речице ждут Тихановскую, Цепкало и Колесникову. Люди слушают «Не быць скотам» Ляписов, «Тры чарапахи» NRM, «Перемен» Цоя — подпевают и аплодируют.

По предварительным данным, на пикет собрались уже минимум несколько сотен человек.

Светланы Тихановской, Вероники Цепкало и Марии Колесниковой пока нет — они задерживаются уже на полчаса.

В Речице, кстати, не обошлось без сюрпризов: на месте проведения запланированного митинга Тихановской местные власти внезапно решили провести пенный Open Air — и организаторам пикета пришлось отнести сцену в сторону.


(Обновляется).

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Утром, напомним, команда кандидата в президенты встречалась с жителями Жлобина. Вечером 26 июля их ждет Гомель - родина задержанного Сергея Тихановского.
 
Новости дня
Новости общества
 
Танец маленькой хозяйки с венгерской овчаркой покорил пользователей интернета
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

25.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
26.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика