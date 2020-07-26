Тихановская приехала с пикетом в Речицу

Источник материала: Tut.by

Светлана Тихановская и объединенный штаб проводят агитационный митинг в Речице. Утром, напомним, команда кандидата в президенты встречалась с жителями Жлобина. Вечером 26 июля их ждет Гомель — родина задержанного Сергея Тихановского. Как все проходит в Речице — можно смотреть в стриме.

Прямо сейчас в Речице ждут Тихановскую, Цепкало и Колесникову. Люди слушают «Не быць скотам» Ляписов, «Тры чарапахи» NRM, «Перемен» Цоя — подпевают и аплодируют.

По предварительным данным, на пикет собрались уже минимум несколько сотен человек.

Светланы Тихановской, Вероники Цепкало и Марии Колесниковой пока нет — они задерживаются уже на полчаса.

В Речице, кстати, не обошлось без сюрпризов: на месте проведения запланированного митинга Тихановской местные власти внезапно решили провести пенный Open Air — и организаторам пикета пришлось отнести сцену в сторону.





(Обновляется).