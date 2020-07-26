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Тихановская приехала с пикетом в Речицу
26.07.2020 15:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Светлана Тихановская и объединенный штаб проводят агитационный митинг в Речице. Утром, напомним, команда кандидата в президенты встречалась с жителями Жлобина. Вечером 26 июля их ждет Гомель — родина задержанного Сергея Тихановского. Как все проходит в Речице — можно смотреть в стриме.
Прямо сейчас в Речице ждут Тихановскую, Цепкало и Колесникову. Люди слушают «Не быць скотам» Ляписов, «Тры чарапахи» NRM, «Перемен» Цоя — подпевают и аплодируют.
По предварительным данным, на пикет собрались уже минимум несколько сотен человек.
Светланы Тихановской, Вероники Цепкало и Марии Колесниковой пока нет — они задерживаются уже на полчаса.
В Речице, кстати, не обошлось без сюрпризов: на месте проведения запланированного митинга Тихановской местные власти внезапно решили провести пенный Open Air — и организаторам пикета пришлось отнести сцену в сторону.
(Обновляется).
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Утром, напомним, команда кандидата в президенты встречалась с жителями Жлобина. Вечером 26 июля их ждет Гомель - родина задержанного Сергея Тихановского.
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