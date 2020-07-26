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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Интервью губернатора Гомельской области о реабилитации постчернобыльских земель Юг Беларуси всегда отличался своей спецификой в сельском хозяйстве, подходами в развитии райцентров и более высокими требованиями к уровню медицины. Главным...

Юг Беларуси всегда отличался своей спецификой в сельском хозяйстве, подходами в развитии райцентров и более высокими требованиями к уровню медицины. Главным аргументом долгие годы был и остается статус "постчернобыльских земель".Именно поэтому три десятилетия отдельная госпрограмма предусматривала финансовую поддержку и четкий план по реабилитации Полесья. Конечно, в наши дни речь идет уже не о возрождении этих земель, а, скорее, об их развитии и повышении уровня жизни тех, кто вернулся на свою возрожденную малую родину.Особое внимание к этому региону всегда было у Президента. Возможно, поэтому такой долгий путь к исключительно лучшему результату и стремление к более высокой планке сегодня приносит неплохие плоды. Так, в этом году сельское хозяйство Гомельщины смогло выйти на действительно хороший урожай. А требовательный подход к медицине и созданию храмов здоровья позволил гомельским медикам, наконец, преодолеть вирусную волну. Об этом и многом другом - в интервью с губернатором области Геннадием Соловьем.- Мы видим, что и урожай у нас выше, и некоторых наших хозяйствах, вот как в Брагинском районе - уже 51% уборки. Сегодня мы были в Добрушском, там 48. Текущий год благоприятный по погодно-климатическим условиям. И Днепро-Брагинское водохранилище, которое мы заполнили, тоже какую-то сыграло роль. Поэтому работы продолжаются, и сегодня мы чествовали 40 комбайнеров, которые достигли уровня намолота в 1000 тонн.- Вы знаете, государственная программа предусматривает переход от реабилитации к социально-экономическому развитию этих регионов. Мы здесь получаем чистую продукцию, строим жилье. Буквально пару дней назад мы в Наровлянском районе вводили жилые дома и вручали ключи молодым специалистам, они с удовольствием приезжают и работают. Там мы создали недавно новое предприятие, построили ферму, и, конечно, оно сегодня эффективно работает. Почти 30 литров удоя на корову. Если рассматривать в целом, на сегодняшний день чернобыльская программа предусматривает развитие по трем направлениям. Первое - социальное, мы здесь строим и реконструируем наши социальные объекты, школы. И, конечно, это дает толчок развитию этих регионов, идет развитие малого бизнеса. Вот за текущий год 67 таких предприятий создано. И создали 550 рабочих мест. 33 предприятия малого бизнеса работают в промышленном производстве.В своем выступлении на встрече с активом Александр Григорьевич очень тепло отозвался о гомельчанах, которые проживают на таких территориях. И, конечно, поддержка государства очень ощутима. И мы развиваем дальше.- Знаете, конечно, мы столкнулись немножко позже других регионов нашей республики с этой проблемой и эффективно практически преодолели этот рубеж. Наши врачи очень достойно справились с задачей. И мы убедились, что даже в таких условиях, когда мы только узнавали об этой болезни, они работали не покладая рук. Мы со своей стороны все сделали для того, чтобы создать условия для работы. В частности, перепрофилировали определенные объекты медицины, финансово поддержали: денежные средства были выделены и на СИЗы, и на то, чтобы обеспечить антисептиками. И дополнительно, конечно, указ Президента позволял дать возможность защитить наших медиков уже через материальное стимулирование.Что касается в целом медицины, мы строим, объекты вводятся. И в текущем году (вот буквально недавно) мы вводили поликлинику в Гомеле с участием Президента. Для нас это было важно. Почему? Потому что она с 2013 года строилась, и это одна из современных поликлиник города и в целом области. Приступаем к строительству больницы скорой помощи. И, конечно, со стороны медицины наша задача на сегодняшний день - на ранних стадиях выявлять заболевания. И мы видим, что практически нам это удается благодаря приобретению нового оборудования (сейчас в области имеется 12 КТ). Дополнительно еще один современный КТ поставили, три - в планах. Хотим укрепить региональные учреждения медицины. В частности, вот в Калинковичах тоже планирует КТ в конце года установить (если не получится, то в начале следующего). Поэтому работа продолжается, и мы материально-технически обеспечиваем здравоохранение области более современным оборудованием. Потому что это все для наших людей.